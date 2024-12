Jasmine Paolini trionfa al Wta 1000 di Dubai, battuta in finale e in rimonta la russa Kalinskaya

La tennista italiana ribalta la partita e vince 2 set a 1 (4-6, 7-5, 7-5). Secondo torneo vinto in assoluto e numero 14 del ranking conquistato

Jasmine Paolini conquista il Wta 1000 di Dubai, il primo in carriera. Il secondo torneo in assoluto vinto dalla tennista italiana. In finale a Dubai ha battuto in rimonta la russa Kalinskaya, vincendo 2 set a 1 (4-6, 7-5, 7-5). Da lunedì sarà nella top 15 del ranking mondiale. Grazie a questa vittoria sale infatti al posizione numero 14 del ranking, migliorando ancora di più il risultato già strepitoso raggiunto arrivando in finale.

Il primo set è tutto della russa Kalinskaya, Paolini prova a reagire ma la russa mostra in campo disinvoltura e tranquillità. All’inizio del secondo set la storia non cambia. Poi Jasmine trova il break e riaccende la speranza. L’italiana inizia a prendere maggiore fiducia game dopo game. Si prende il secondo set, 7-5 in 48 minuti. Il terzo set è un lotta continua ma Paolini tiene i nervi saldi, a differenza della russa, e conquista la finale.

Jasmine alla Kalinskaya: «La tua coach mi ha detto che ci saremmo riviste in finale. È stato così»

Le dichiarazioni Jasmine Paolini durante la premiazione del torneo:

«Anna (Kalinskaya, ndr), hai giocato una settimana incredibile, una cavalcata straordinaria. Sei una delle persone più carine che io conosca nel circuito, prima dei quarti ho incontrato la tua coach (Patricia Tarabini, ndr) e mi ha detto che ci saremmo riviste in finale. È stato così. Grazie al mio coach Renzo Furlan, alla mia famiglia, alla Fitp e tutti quelli che mi hanno supportato».

Wta Dubai, sarà Kalinskaya l’avversaria di Jasmine Paolini in finale

Clamoroso colpo di scena al Wta 1000 di Dubai. La tennista Kalinskaya ha battuto la numero 1 del mondo Iga Swiatek per raggiungere in finale la tennista italiana Jasmine Paolini. Ottima prova della russa, che ha battuto la Swiatek per 6-4, 6-4 e approda in finale dopo essere partita dalle qualificazioni. Domani Paolini avrà l’occasione di portare a casa il suo primo 1000 con un’avversaria più “abbordabile”, sebbene comunque pericolosa.

Il tennis italiano vive uno dei suoi periodi migliori. Jasmine Paolini ha battuto nella semifinale del Wta di Dubai la tennista romena Cirstea per 6-2, 7-6 e ha conquistato la sua prima finale 1000 della carriera. Da lunedì la tennista toscana sarà la numero 16 del mondo. Domani affronterà la vincitrice tra Swiatek (numero 1 del mondo) e Kalinskaya (che viene dalle qualificazioni). Il tennis italiano non vedeva una ragazza in finale in un 1000 dai tempi di Camila Giorgi nel 2021.

