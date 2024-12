Il Real Madrid ha dettato le condizioni a Mbappé: ha firmato due settimane fa per 5 anni (Marca)

Hanno chiuso in fretta, il Real gli ha fatto capire che non era più una priorità assoluta. Guadagnerà meno che al Psg

del “Mbappé ha firmato con il Real Madrid due settimane fa. Dal 1 luglio l’attaccante francese sarà un giocatore del Real a conclusione del più lungo corteggiamento che il mondo del calcio abbia vissuto negli ultimi decenni”. Lo scrive Marca, che dà anche tutti i dettagli dell’accordo.

Mbappé ha firmato col Real Madrid

“Nei giorni scorsi uno dei club più potenti del panorama calcistico ha esplorato la possibilità di presentare un’offerta all’ancora attaccante del Psg, ma l’entourage del giocatore ha detto di non disturbarsi perché Kylian ha già preso un impegno fermo con il Madrid”.

Il contratto è di cinque stagioni. “Nei primi giorni di gennaio il Real Madrid ha contattato l’entourage di Mbappé per sapere se il piano concordato nel maggio dello scorso anno fosse ancora valido e non ci fossero cambiamenti. La risposta è stata positiva”.

José Ángel Sánchez, la persona che ha condotto le trattative per conto del club, “ha trasmesso a Mbappé un’idea importante: il Real Madrid era interessato a ingaggiarlo, ma non era più un’emergenza o un acquisto che volevano ottenere a tutti i costi, come era stato un anno e mezzo prima. Per questo hanno chiesto concretezza e chiarezza nei negoziati. Se l’operazione si potesse fare, perfetto; in caso contrario, no problem. Con Bellingham e Vinicius già confermati e provati tra i migliori calciatori del pianeta, il Real Madrid non aveva urgenza”.

Il Real ha dettato le condizioni

Quindi “la trattativa è stata relativamente semplice, anche se ci sono stati alcuni punti di disaccordo, principalmente nella sezione relativa ai diritti d’immagine. Il Real Madrid è riuscito ad abbassare quelle condizioni , seguendo le indicazioni di Florentino, nel senso che era una condizione essenziale per chiudere l’accordo che lo stipendio del giocatore non facesse saltare in aria il tavolo degli stipendi del club”. Non si poteva alterare l’ecosistema e l’ottimo clima che si respira tra tutti i calciatori, continua Marca. “Per questo motivo hanno detto a Fayza Lamari, la madre del giocatore, e al suo avvocato, Delphine Verheyden, che lo stipendio annuale di Kylian dovrebbe adeguarsi agli standard del club”.

Mbappé “sarà il più pagato della rosa in base al suo status non ufficiale di miglior giocatore del mondo, ma con uno stipendio non troppo lontano da quello dei giocatori che guadagnano di più in rosa”. Marca parla di una forchetta tra i 15 e i 20 milioni netti annui più bonus. Nelle ultime due stagioni al Psg dopo il rinnovo, Mbappé guadagnava 32 milioni netti (72 lordi) . Nell’accordo tra Mbappé e il Real Madrid nel 2022 c’era un bonus di trasferimento di 130 milioni, anch’esso leggermente ridotto. “Quindi una volta ripartito proporzionalmente l’importo di questo bonus di trasferimento, la remunerazione del fuoriclasse francese non raggiungerebbe i 50 milioni netti. Una cifra che rappresenta la metà di quanto ha percepito al Psg in questa stagione: 212 milioni lordi tra ingaggio (72), bonus rinnovo (60) e premio fedeltà (80)”. Insomma Mbappé si riduce lo stipendio pur di andare al Real.

L’operazione commerciale del Real

Marca scrive anche che “il culmine di questo piano sarà una grande cerimonia di presentazione nel nuovissimo Bernabéu, in quella che assumerà il carattere di una cerimonia di inaugurazione non ufficiale dello stadio ristrutturato e che avrà luogo a partire dal 1° luglio, in una data che permetterà un calendario serrato, con gli Europei in Germania (dal 14 giugno al 14 luglio), i Giochi Olimpici di Parigi (il torneo di calcio dura dal 24 luglio al 10 agosto), ai quali Mbappé vuole partecipare visto che si terranno nella sua città natale, e i concerti che sono già programmati. Negli uffici di Valdebebas si sta già lavorando per dare forma a questo evento”.

