Il Napoli ha in lista Champions tre centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Cajuste

Fuori Zielinski, Demme e Dendoncker. Gaetano è stato ceduto al Cagliari. Ci sarebbero Lindstrom, Traorè e Raspadori

Il Napoli in Champions con i centrocampisti contati (tre): fuori Zielinski, Demme e Dendoncker. Fuori Zielinski, Demme e Dendoncker. Gaetano è stato ceduto al Cagliari.

La trovata di far fuori Zielinski è accompagnata dall’idea di lasciare fuori anche Demme (pure lui in scadenza di contratto) e il belga Dendoncker preso al mercato di gennaio.

Il Napoli giocherà la Champions con i centrocampisti contati. Sono tre: Anguissa, Lobotka e Cajuste. Ai quali potrebbe essere aggiunto Lindstrom che però non ha mai giocato in mediana. Volendo, anche Raspadori se dovessimo seguire i dettami di Garcia. O anche Traorè reduce dalla malaria.

Il Corriere dello Sport certifica quanto anticipato oggi dalla Gazzetta riguardo la rottura tra il Napoli e Zielinski

Zielinski-Napoli è rottura totale

“Tra il Napoli è Piotr Zielinski è finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è fuori dalla lista Champions.



Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare. Fuori dalla lista Champions anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere utilizzato solo in campionato. E’ finita anche con Demme: né Champions, né campionato”.

Questa mattina la Gazzetta scriveva Zielinski è già dell’Inter e oggi dovrebbe essere escluso dalla lista Champions del Napoli.

Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. Ok, lo sarà, nel senso che tecnicamente la firma sul contratto ancora non c’è e arriverà tra 15-20 giorni. Ma il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista.

Piotr sarà nerazzurro per un contratto di quattro anni – da stabilire se la scadenza sarà direttamente 2028 oppure 2027 con opzione per una successiva quarta stagione -, per un ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro netti più bonus. Alla fine, compresi i premi, il polacco supererà i 5 milioni. La firma, come detto, arriverà nel corso del mese di febbraio, probabilmente subito dopo l’andata dell’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid. Champions che, invece, quasi certamente non vedrà protagonista Zielinski: il polacco oggi infatti dovrebbe essere escluso dalla lista europea del Napoli.

LA LISTA CHAMPIONS

CAJUSTE

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRAHMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK

ilnapolista © riproduzione riservata