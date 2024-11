Napoli, Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare

Gli azzurri preparano il match contro il Verona: Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo.

Il Napoli si prepara ad ospitare al Maradona il Verona di Baroni. Allenamento al Konami Training Center con la squadra al completo. Assente solo Osimhen impegnato in Coppa d’Africa. Tiene banco il caso Zielinski, il polacco oggi ha svolto solo lavoro in palestra per un affaticamento muscolare. Sulla via del recupero Meret e Olivera, entrambi hanno svolto lavoro personalizzato sul campo.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo“.

Per centrare la Champions, il Napoli deve avere almeno due punti di media a partita (Sky)

Il Napoli, dopo la chiusura del mercato, si prepara ad affrontare il Verona in casa. L’obiettivo principale è centrare la Champions della prossima stagione. Per raggiungerlo De Laurentiis si è impegnato nel mercato e ha dato a Mazzarri gli strumenti necessari per continuare la scalata in classifica.

Il tecnico voleva anche un difensore centrale. Nehuen Perez sembrava il prescelto, poi le ottime prestazioni del reparto difensivo hanno fatto cambiare idee a dirigenza e staff tecnico. Protagonista anche le ottime uscite di Ostigard. Adesso però bisogna migliorare i risultati e iniziare a macinare punti. La quota Champions dovrebbe aggirarsi intorno ai 66/68 punti, il Napoli per raggiungerla deve migliorare la propria media punti. A Sky, l’inviato Massimo Ugolini fa il punto della situazione.

«La priorità era il difensore centrale e non è arrivato. Il Napoli aveva puntato su Nehuen Perez, poi sono state fatte altre valutazioni. Dopo le ultime convincenti prestazioni del reparto difensivo si è fatta una scelta diversa. Per il resto il Napoli ha fatto un mercato importante. Per la corsa alla Champions il Napoli però deve migliorare la propria media punti che al momento si aggira a 1,52 punti a partita. Per centrare la quota Champions, che si aggira intorno a 66/68 punti, servono almeno 2 punti di media a partita. Bisognare poi aspettare la lista Champions per capire chi sarà escluso».

