Il “Guardian” inserisce Scalvini tra le giovani promesse di Euro2024

Paragonandolo a Chiellini, il giornale inglese scrive che “Scalvini è diverso: è più alto, più elegante e ama essere coinvolto nel gioco di costruzione e poi unirsi alle mosse offensive. Luciano Spalletti ammira questo tipo di difensore”.

Si avvicinano gli Euro2024, da cui ci si aspetta che i protagonisti siano le nuove star del calcio europeo.

Il Guardian ha stilato una raccolta delle giovani promesse di questo europei. In mezzo a nomi come Bellingham, Xavi Simons eLamine Yamal, figura quello di Scalvini, ventenne difensore dell’Atalanta.

Scalvini, il nuovo “Giorgio” difensore della nazionale

“Giorgio Chiellini è stato uno dei più grandi eroi dell’Italia che è stata incoronata campione d’Europa nel 2021. Ora si è ritirato, ma quest’estate un nuovo difensore centrale di nome Giorgio potrebbe giocare in maglia azzurra. Scalvini è diverso: è più alto, più elegante e ama essere coinvolto nel gioco di costruzione e poi unirsi alle mosse offensive. È così che da due stagioni che cresce all’Atalanta e l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ammira quel tipo di difensore. La coppia Scalvini-Bastoni dell’Inter potrebbe essere emozionante da guardare in estate, e Chiellini sarebbe felice di vederlo avere successo”.

C’è anche Yildiz (che però gioca per la Turchia)

Tra i giocatori che giocano in Serie A, è stato menzionato anche il diciottenne Yildiz:

“Yildiz è rimasto molto deluso dispiaciuto per aver dovuto saltare il Campionato Europeo Under 17 nel 2022 a causa di un infortunio, ma è già diventato la grande speranza della Turchia per il torneo senior. La decisione di lasciare il Bayern Monaco per il settore giovanile della Juventus si è rivelata saggia poiché il versatile attaccante è improvvisamente entrato in scena in Serie A a dicembre, diventando uno degli attaccanti più entusiasmanti del campionato. Nato e cresciuto in Baviera, Yildiz ha scelto di rappresentare la patria dei suoi genitori e ha segnato il suo primo gol da senior nella vittoria per 3-2 contro la Germania a Berlino a novembre. È stata un’amichevole, ma dovrebbe essere pronto a brillare in un ambiente competitivo nel suo paese natale la prossima estate“.

