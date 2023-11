Scalvini è l’unico Under 19 della Serie A a valere più di 25 milioni

Sky: settimo posto per lui nella Top10, con un valore di 40 milioni. Al primo posto Gavi del Barcellona; sul podio anche il gioiellino di De Zerbi Ferguson.

In una classifica stilata da Sky Sport , ci sono i migliori Under 19 del mondo. L’unico italiano presente e unico calciatore della Serie A è il difensore Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Il 19enne centrocampista francese del Chelsea Lesley Ugochukwu ha un valore pari a 25 milioni; come lui, anche il futuro Real Madrid (dall’estate 2024) Endrick, attaccante brasiliano di 17 anni.

Nono posto per Youssoufa Moukoko, attaccante tedesco del Borussia Dortmund, che a 18 anni vale 30 milioni.

Davanti a lui, il futuro attaccante del Barcellona Vitor Roque (dall’estate 2024), 18 anni, brasiliano, vale 32 milioni.

Giorgio Scalvini è al settimo posto, 19 anni per lui e un valore pari a 40 milioni.

A pari merito troviamo Romeo Lavia (Chelsea, 19 anni, centrocampista), Mathys Tel (Bayern Monaco, 18 anni, attaccante), Warren Zaire-Emery (Psg, 17 anni, centrocampista) e Lamine Yamal (Barcellona, 16 anni, attaccante), che valgono 50 milioni.

Al secondo posto il gioiellino di Roberto De Zerbi, Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton di 19 anni; il suo valore è stato considerato di 65 milioni.

Il gradino più alto del podio è di Gavi, il diciannovenne spagnolo del Barcellona, che conta già più di 100 presenze in prima squadra. Il suo valore è pari a 90 milioni.

PRECEDENTEMENTE: L’ATALANTA CHIEDE 50 MILIONI PER SCALVINI (Gazzetta)

Sul ragazzo ci sono interessi anche del Manchester United e Chelsea, per cui i Percassi sono pronti a chiedere anche 50 milioni per il proprio gioiello. Una cifra che il Napoli non intende spendere, ma il presidente azzurro non desiste e aspetta un po’ di tempo per verificare se queste offerte saranno reali o ci sarà la possibilità di aprire una reale trattativa con l’Atalanta. Intanto a Bergamo sono abbastanza sereni, perché nonostante l’interesse internazionale l’azzurro, seppur reduce dalla delusione dell’Europeo Under 21, vuole rimanere almeno un altro anno con la Dea.

