Il Başakşehir entra nella galassia City: firmato l’accordo con il City Football Group

Il City continua ad espandere la sua influenza nel calcio internazionale. Oggi, il City Football Group, la società creata con l’obiettivo di gestire i rapporti tra i diversi club legati al Manchester City, ha firmato un accordo con il club turco Istanbul Basaksehir.

Diventano quindi 14 i club che si avvalgono di conoscenze, dati, esperienze e professionalità condivise. Tra loro c’è anche il Palermo, terzo in Serie B, e il Girona, secondo in Liga. La comunicazione dell’accordo con il club turco arriva direttamente della società:

“City Football Group e İstanbul Başakşehir hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione calcistica. L’accordo prevede che Cfc (City Group, ndr) fornirà consulenza su vari progetti calcistici – tra cui strategia calcistica a lungo termine, reclutamento, scouting e metodologia di coaching – poiché il club mira a crescere e lottare per il successo. Cfg fornirà consulenza focalizzata sul raggiungimento di piani a lungo termine e sulla sostenibilità, con indicazioni sulle migliori pratiche per le strategie di reclutamento dei giocatori, lo sviluppo dell’accademia e l’uso di approfondimenti sui dati. A sua volta, la collaborazione aiuterà Cfg ad accrescere le conoscenze e a sviluppare le relazioni in Turchia, una nazione calcistica ambiziosa e sviluppatrice di talenti. Ciò fornirà inoltre a Cfg l’opportunità di collaborare in aree calcistiche emergenti con un club che ha una visione condivisa“.

Il commento del presidente dell’İstanbul Başakşehir, Göksel Gümüşdağ

«Questa collaborazione con il gruppo calcistico leader nel mondo, segna un’altra pietra miliare per l’İstanbul Başakşehir e il calcio turco. Fin dall’inizio, abbiamo ribadito in ogni occasione che la nostra visione e i nostri obiettivi sono diversi e oggi sottolineiamo nuovamente questa espressione. Siamo molto felici, orgogliosi ed emozionati. Vorrei ringraziare tutte le persone del City Football Group per il loro approccio e supporto nel processo. Spero che sia vantaggioso per il Başakşehir FK e il calcio turco».

Il Girona non è una favola, è il Manchester City che nel calcio ha comprato anche le favole (Telegraph)

In Spagna Barcellona, Real e Atletico Madrid hanno vinto 19 degli ultimi 20 titoli, con l’eccezione del Valencia nel 2003/04. Il Granada ha giocato 14 partite di campionato contro il Real Madrid negli ultimi 10 anni e le ha perse tutte. (…) Fino a poco tempo fa, anche il Girona era in questo campo. Sono arrivati in Liga per la prima volta nel 2017.

Ora però in testa alla classifica c’è il Girona con lo stadio da 14mila posti. Nonostante le cessioni estive. Doveva essere una stagione di regressione dopo che il Girona era finito decimo lo scorso anno, l’anno della promozione. Invece, è emersa una nuova squadra che ricorda il Leicester del 2016.

Vale la pena notare che il presidente del Girona è Pere Guardiola (il fratello di Pep) e il club è l’avamposto spagnolo del City Football Group (Cfg). Fa parte della rete mondiale di 12 squadre creata nel 2013 dal Ceo del Manchester City Ferran Soriano che comprende il City stesso, il New York City FC, il Melbourne City e il Montevideo City Torque in Uruguay.

Possiede il 47% del Girona. In questa stagione un altro triplete per Pep Guardiola è improbabile, ma non è improbabile per il Cfg. Il City in Inghilterra, Sichuan Jiuniu ha vinto il campionato di serie B a ottobre e chissà, forse il Girona…

