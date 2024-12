Il Barcellona ha bisogno di Torres e Felix contro il Napoli, possibile il rientro a marzo (Relevo)

11 gol per lo spagnolo, 7 reti e 5 assist per il portoghese fino ad ora. Ma sarà quasi impossibile vederli al Maradona a causa degli infortuni subiti.

Il Barcellona affronterà il Napoli per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì 21 febbraio. La squadra di Xavi dovrà sopperire ad alcune mancanze per infortuni. Sicuramente non ci saranno Gavi e Balde, che resteranno fuori fino al termine della stagione. Potrebbe però rientrare Sergi Roberto.

Barcellona, contro il Napoli difficili i rientri di Joao Felix e Ferran Torres

Relevo scrive:

“Salvo sorprese, né Joao Félix né Ferran Torres saranno disponibili nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli al Maradona, nonostante lo sforzo titanico di entrambi. Il club non li ha ancora esclusi, ma per quanto siamo stati in grado di scoprire, sarà quasi impossibile vederli. Lo staff medico del Barça è ottimista sulla presenza di entrambi in vista della partita di ritorno a metà marzo. Joao Félix si è infortunato in allenamento prima della partita contro l’Osasuna a fine gennaio, distorsione nel legamento laterale esterno della caviglia destra. Pur non avendo la continuità desiderata, il portoghese è riuscito a partecipato a 28 partite, ha segnato 7 gol e distribuito 5 assist in tutte le competizioni.

Nel caso di Ferran Torres, il valenciano si è infortunato dopo cinque minuti nella partita contro l’Osasuna. Il giocatore ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’idea è che entrambi i giocatori possano esserci per il ritorno che si giocherà il 12 marzo. Particolarmente importante per Xavi sarà il ritorno di Ferran. La squadra ha bisogno del secondo capocannoniere del club in questa stagione; 11 gol fino ad ora per lui”.

Con Balde e Gavi fuori fino alla fine della stagione, i calciatori da recuperare per Xavi sono Marcos Alonso, Ferran Torres e Joao Felix. In linea di principio, nessuno dei tre sarà per l’andata contro il Napoli la prossima settimana. Ci si aspettava che l’attaccante portoghese potesse farcela ma lo staff tecnico non è affatto ottimista. Joao Felix si è infortunato in allenamento lo scorso 30 gennaio. Ha subito una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra. Il club non ha specificato quanto tempo starà fuori, ma l’assenza dell’attaccante dovrebbe prolungarsi per tre-quattro settimane. La terza settimana cade proprio in concomitanza con l’andata degli ottavi di Champions League a Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata