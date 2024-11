Ecatombe Barcellona, si fa male anche Joao Felix (distorsione alla caviglia)

A rischio per il Napoli. Gli infortuni salgono a otto: Ter Stegen, Iñigo Martínez, Raphinha, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gavi e Balde

Piove sul bagnato per il Barcellona. Che non solo sta attraversando un momento oscuro per i risultati, ma sta anche continuando a subire infortuni. L’ultimo oggi pomeriggio: Joao Félix ha subito una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra durante l’allenamento di oggi alla cittadella sportiva Joan Gamper. Il nazionale portoghese sicuramente salterà la partita contro l’Osasuna a Montjuïc ed è in dubbio per l’andata di Champions il 21 febbraio a Napoli.

Scrive El Mundo deportivo:

“Il Barcellona non ha specificato il motivo dell’assenza di Joao Félix anche se le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe avere una distorsione significativa alla caviglia destra. Il “14” sicuramente non ci sarà sicuro contro l’Osasuna e potrebbe non essere in condizioni ottimali per la partita con l’Alaves a Mendizorroza. L’obiettivo principale è che Joao Félix sia pronto per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli il 21 febbraio.

Joao Félix è stato uno dei pochi giocatori del Barça fin qui sempre disponibile. Ha saltato solo una partita: la sconfitta in Champions contro l’Anversa.

L’infortunio di Joao Félix continua a riempire l’infermeria del Barça. Contro l’Osasuna gli infortunati saranno otto: Ter Stegen, Iñigo Martínez, Raphinha, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gavi e il Balde recentemente operato con successo”.

Joao Felix all’Atletico Madrid

In un’intervista ad Abola Bernardo Silva aveva criticato, non troppo velatamente l’Atletico Madrid, la squadra per cui Joao Felix ha lasciato il Benfica.

«Bisogna capire che i giocatori prendono strade diverse e la mia carriera è iniziata al Monaco mentre quella di Félix era al Benfica. Lì era molto simile. Ma Felix ha fatto il primo salto quando era più giovane di me… Sono andato al City quando avevo 22, 23 anni, non ricordo, e Félix è andato all’Atlético de Madrid quando avevo 20, 21 anni, molto più giovane…»

