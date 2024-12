Barcellona, Joao Felix non recupera per il Napoli (Sport)

Dovrebbe rientrare agli inizi di marzo. Xavi ha invece riaccolto in squadra Iñigo Martínez, Ter Stegen, Raphinha e ora Sergi Roberto

Barcellona, Joao Felix non recupera per il Napoli. Lo scrive il quotidiano catalano Sport.

A poco a poco, Xavi sta recuperando giocatori infortunati. Iñigo Martínez ha giocato contro l’Alavés e Ter Stegen e Raphinha sono rientrati contro il Granada. Sergi Roberto dovrebbe partecipare alla trasferta di Vigo, anche Romeu dovrebbe essere sullaa via del recupero.

Joao Felix si è infortunato il 30 gennaio in allenamento

Con Balde e Gavi fuori fino alla fine della stagione, i calciatori da recuperare per Xavi sono Marcos Alonso, Ferran Torres e Joao Felix.

In linea di principio, nessuno dei tre sarà per l’andata contro il Napoli la prossima settimana. Ci si aspettava che l’attaccante portoghese potesse farcela ma lo staff tecnico non è affatto ottimista.

Joao Felix si è infortunato in allenamento lo scorso 30 gennaio. Ha subito una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra. Il club non ha specificato quanto tempo starà fuori, ma l’assenza dell’attaccante dovrebbe prolungarsi per tre-quattro settimane.

La terza settimana cade proprio in concomitanza con l’andata degli ottavi di Champions League a Napoli. Non è escluso che possa farcela, tutto dipenderà dall’evoluzione della sua condizione ma è prevedibile che possa essere convocato nel fine settimana del 2 e 3 marzo, quando la squadra di Xavi Hernández affronterà l’Athletic a San Mamés.

Al ritorno anticipata al venerdì Barcellona-Maiorca

Il Barcellona avrà 96 ore di riposo prima di affrontare la gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. Lo ha deciso la Liga, che ha ufficializzato gli orari della 28esima giornata del campionato spagnolo, non senza polemiche.

Barcellona-Maiorca, dunque, si giocherà venerdì 8 marzo alle 21. La squadra di Xavi sarà impegnata in casa martedì 12 contro il Napoli. Proprio di questo Simeone ha parlato domenica scorsa in conferenza stampa, lamentando che l’Atletico invece avrebbe dovuto giocare sabato e che l’Inter, giocando di venerdì avrà un giorno di riposo in più: “L’Inter gioca venerdì e noi no, noi sabato. Grazie alla Federazione spagnola e alla Liga, continueremo ad andare avanti lo stesso”.

Il Barça, fanno notare i media spagnoli, è l’unica della squadre impegnate nelle coppe a poter riposare un giorno in più: Real Madrid, Real Sociedad e Atletico giocheranno sempre di sabato prima degli impegni internazionali.

Prima della gara di andata al Maradona con il Barcellona, il Napoli giocherà sabato alle 15 contro il Genoa. Mentre non sono ancora stati decisi giorno e orario di Napoli-Torino, prima della gara di ritorno in Spagna.

