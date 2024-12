Giordano: «Calzona è un’incognita, darà il massimo ma il problema sono i calciatori»

A Libero: «Osimhen ora pensa più a se stesso che alla squadra. Serviva più rispetto verso Mazzarri. Vedrei bene al Napoli Italiano o Palladino».

L’ex calciatore del Napoli Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista a Libero sulla sua ex squadra e ha parlato anche del neo tecnico Francesco Calzona:

«Quest’anno al Napoli c’è molta confusione in società. Sono però i calciatori i principali colpevoli della stagione deludente. Alla fine vanno loro in campo e quest’anno ci sono state pochissime prestazioni all’altezza di un calcio discreto. La colpa maggiore è loro al netto della confusione dirigenziale».

Come giudica la scelta di Calzona?

«In Italia ha fatto esclusivamente il secondo. Fare il vice rispetto al primo allenatore è molto differente. A oggi è un po’ un’incognita. Ci metterà il massimo, per lui è una grande occasione ma il problema sono i calciatori. Sono loro che determinano: se la squadra non gira, diventa dura per chiunque…».

Chi vedrebbe bene sulla panchina azzurra eventualmente il prossimo anno?

«Italiano e Palladino fanno un certo tipo di gioco che può piacere al presidente, soprattutto Italiano fa il 4-3-3 da tanto tempo».

Ha fatto bene De Laurentiis a mandar via a Mazzarri a poche ore dalla sfida col Barça?

«Il trattamento all’uomo Mazzarri non mi è piaciuto affatto. Serviva più rispetto invece di tenerlo a bagnomaria domenica e lunedì. Se vuoi esonerarlo ok, ma devi farlo prima. Uno della famiglia come dice il presidente di Mazzarri non lo tratti così, lasciandolo in sospeso a guidare gli allenamenti mentre i dirigenti incontrano altri allenatori. È stata una mancanza di rispetto».

Osimhen fa parlare di sé più fuori dal campo che sul rettangolo verde…

«È l’esatto contrario dell’anno scorso. Il nigeriano è passato da un atteggiamento molto professionale a pensare più a se stesso che alla squadra. Vale per lui e non solo. Ci si aspettava un comportamento diverso da diversi elementi…».

Tipo il caso Zielinski?

«Ad esempio, comunque il polacco andava recuperato, nonostante l’accordo con l’Inter».

Col Barcellona è l’ultima spiaggia per salvare la stagione?

«Mi auguro che il Napoli possa risollevarsi e passare il turno, anche se è dura».

