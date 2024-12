Eurogol di Huijsen, ma non è la prima volta VIDEO

A causa dei trascorsi di mercato lo avevano fischiato da inizio match e dopo il gol, lui esulta e si porta il dito alla bocca, a zittire tutti.

Dean Huijsen segna il primo gol della Roma contro il Frosinone. Il difensore della Roma parte da centrocampo, salta due avversari e una volta arrivato in prossimità dell’area avversaria calcia a giro mettendo il pallone alle spalle di Turati. V

All’inizio ha faticato e non poco. Poi una rete che ha sbloccato l’incontro. Un’azione personale iniziata a centrocampo, con doppio dribbling e una conclusione a giro che termina sul palo più lontano dove Turati non può arrivare. Dopo la rete tutto lo stadio – a causa dei trascorsi di mercato -, lo fischia e lo becca da inizio match. Lui, dopo il gol, esulta e si porta il dito alla bocca, a zittire tutti. Più che zittire, però, si agitano gli animi in campo e fuori. Un’esultanza alla Cristiano Ronaldo per il difensore olandese arrivato nel mercato di gennaio dalla Juventus per un gol che richiama proprio la stella portoghese ora in forza all’Al-Nassr



Huijsen eurogol anche con la Juventus Next Gen

Incredibile ma vero, questo non è il primo eurogol del difensore. Se la prima volta si può tirare in mezzo la fortuna, la seconda ci deve essere altro. Chi se lo ricorda? Semifinale di Coppa Italia di Serie C, Dean Huijsen, che indossa la maglia della Juventus Next Gen, prende palla, salta la difesa avversaria al Moccagatta e libera un siluro di sinistro che si infila sotto la traversa.

