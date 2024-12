Il quotidiano catalano Sport: inoltre Laporta vorrebbe un allenatore con più esperienza internazionale e con un palmares all’altezza del club

De Zerbi ha una clausola rescissoria di 15 milioni e il Barcellona non vuole pagarla. A scriverlo è il quotidiano catalano Sport che torna sul tema De Zerbi-Barça visto che ieri i suoi agenti (che poi sono gli stessi agenti di Araujo) erano in Catalogna per incontrare il club. Sport scrive che il tecnico bresciano ha un contratto col Brighton fino al 2027 con una clausola rescissoria di 15 milioni che può essere utilizzata solo a fine stagione.

Scrive il quotidiano:

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori che il Barça ha in mente per ricostruire il suo progetto sportivo. Al momento non è il favorito, ma il club sta raccogliendo segnalazioni e ha chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale, un aspetto che potrebbe complicare il suo arrivo al Camp Nou. Ha un contratto con il Brighton fino al 2026 e il club inglese ha voluto prolungarlo fino al 2027 con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il club inglese non negozierebbe perché non ha alcuna intenzione di fare a meno di un manager che ha fatto bene in Premier League.

Prosegue Sport:

Laporta è scettico su De Zerbi

il Brighton si è coperto le spalle con De Zerbi dopo aver perso Graham Potter in passato quando ha firmato col Chelsea per 20 milioni di euro. Così, il club inglese ha incluso una clausola in cui l’allenatore italiano non poteva partire a metà stagione e ha anche fissato un prezzo nel caso in cui grande club lo desiderasse. Al Barça non convince l’idea di pagare per il nuovo allenatore, preferirebbe che arrivasse libero ma i contratti sono contratti.

Gli agenti di De Zerbi sono gli stessi di Araujo e sanno già dell’interesse del Barça per l’allenatore, anche se non è stata presa alcuna decisione sul futuro tecnico. Il Barça sta analizzando diverse possibilità e Joan Laporta preferirebbe un allenatore con più esperienza internazionale e con un palmares all’altezza del club. De Zerbi è uno dei candidati della lista, ma è improbabile che il Barça pagherà per il trasferimento.

