Gli agenti di De Zerbi a Barcellona (Mundo Deportivo)

Gli agenti dell’allenatore e del difensore del Barcellona, sul tavolo il contratto del giocatore ma anche uno sguardo al futuro e il dopo Xavi

Gli agenti di Roberto De Zerbi sono in città a Barcellona da stamattina, come riferito dal Mundo Deportivo.

Edmundo Kabchi e Edoardo Crnjar oltre a rappresentare il tecnico del Brighton, sono anche gli agenti di Ronald Araujo, difensore uruguaiano in scadenza di contratto con i blaugrana.

Il motivo principale della visita in Catalogna è il contratto del centrale difensivo, perno del reparto difensivo di Xavi. Il difensore è in scadenza nel 2026 e ci sono altri club, come il Bayern Monaco, molto interessate alla situazione per rinforzare il reparto difensivo.

Sempre come riportato dal quotidiano spagnolo era prevista da tempo la visita dei due per il difensore ma potrebbe esserci un primo sondaggio per De Zerbi.

Futuro in catalogna per De Zerbi

Come riportato dal Mundo Deportivo anche nelle scorse settimane, il nome di De Zerbi è sulla lista dei candidati per sostituire Xavi dopo questa stagione ricca di risultati fallimentari.

L’ex allenatore del Sassuolo non è l’unico sul taccuino del Barcellona, ma sicuramente uno dei più graditi e magari in grado di riportare la squadra ricca di talento al vertice.

Uno dei motivi che potrebbero far scalare la classifica nel taccuino dei dirigenti catalana è il bel gioco messo in mostra dall’allenatore italiano in tutte le squadre dove è approdato fin ora.

Dal canto suo l’allenatore bresciano ha sempre rilasciato dichiarazione d’amore per il Brighton e per la Premier League, inoltre in Inghilterra pare possa essere il futuro del Liverpool che sarà orfano di Klopp dal prossimo anno.

Vedremo se l’allenatore italiano potrà resistere alla possibile proposta ricca di fascino e storia del Barcellona.

