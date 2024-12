De Rossi: «Il Frosinone ci ha messo in difficoltà come nessuno»

in conferenza: «Il 4-2-3-1? «E palese che non sia stata una scelta felicissima, ho fatto casino io»

Dopo Frosinone-Roma finita 0-3, il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa

Le parole di De Rossi

Come nasce l’idea del 4-2-3-1? «E palese che non sia stata una scelta felicissima, volevo giocare con Aouar al posto di Pellegrini poi ho provato a mettere Azmoun dietro Lukaku perchè secondo me è un attaccante atipico ma ho fatto casino io. Avevamo un giorno solo per provare e non andava fatto, è anche questa esperienza. Per fortuna ho calciatori forti che hanno risolto la gara con una gemma. Per me non è responsabilità dei singoli ma del mister quando giocano tutti male. Nessuno ci ha fatto soffrire cosi tanto quanto ha fatto il Frosinone»

Cosa ne pensi di Hujisen e Svilar? «Sono calciatori su cui scommetto per il loro futuro e continuerò a dargli fiducia. Oggi Svilar ha dato una dimostrazione importante e ci ha salvato nel primo tempo, con i piedi anche gioca bene. Dean è un ragazzo favoloso, un 2005 come mia figlia ed è uno capace di fare quel gol ma non può permettersi di essere soft. E’ uno che può diventare importante. Non mi sono sentito di tenerlo dentro col giallo e lo stadio che lo fischiava. Abbiamo sprecato un cambio ma ci siamo già chiarati, ha perso 45 minuti di serie A ma ha imparato qualcosa da non fare»

Forse Bove dall’inizio avrebbe cambiato qualcosa? «Non mi frusto a casa, ma analizzo e ho sbagliato. Quando mi prendo le mie colpe non credo che un singolo cambiava le cose. Il Frosinone ha giocato meglio di noi nel primo tempo, noi eravamo più lenti e Di Francesco l’ha probabilmente preparata meglio ma l’hanno pagata nel secondo tempo»

Come sta Smalling? «L’ho visto bene oggi e negli allenamenti. Dobbiamo andarci con i piedi di piombo perchè è un infortunio lungo. Abbiamo tanti difensori quindi non voglio forzare il suo rientro»

Come giudichi Angelino? «Ha qualità da Roma, da Serie A. Per me può stare in tutte le squadre del mondo. Vorrei riuscire a trovare un modo per farlo spingere sempre di più. Dobbiamo un pochino gestirlo al momento ma lui è perfetto e spero di farlo spingere sempre di più»

