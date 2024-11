De Laurentiis parla sempre del passato, dà l’impressione di esser lontano da ogni soluzione (Carratelli)

De Laurentiis parla sempre del passato, dà l’impressione di esser lontano da ogni soluzione. È quel che scrive Mimmo Carratelli per il Corriere dello Sport.

Ecco stralci della sua analisi.

De Laurentiis è apparso privo della consueta alterigia, senza verve, persino confidenziale. Un altro De Laurentiis. Pacato. (…) Ha parlato senza mandare lampi. Ha detto tra l’altro: «Devo capire gli errori del passato». E qui sono cascate le braccia. Non ha parlato del futuro del Napoli. E qui molti hanno sussurrato le cose non vanno bene.

Un De Laurentiis inconsueto. L’immagine esatta di questo momento del Napoli, che è difficile, e del futuro del Napoli che resta vago. Più delle parole, ha colpito il modo di proporsi di De Laurentiis senza l’antica potenza espressiva. Un calo di energia, molto evidente in un uomo solitamente energico, egocentrico, impetuoso. Improvvisamente, Giove senza il tuono e i fulmini.

Questo atteggiamento può volere dire stanchezza, ma anche incertezza. È solo una impressione.

Il discorso di De Laurentiis, saltando da un fatto all’altro, dettagli, niente di più, è apparso superfluo, non ha dato alcuna risposta sul come il presidente intende dare una scossa al momento difficile del Napoli che va al di là dell’impasse di questa stagione. È in ballo il futuro azzurro.

De Laurentiis è apparso in bilico su una situazione confusa. Senza dubbio, sta lavorando per venirne fuori. Ma ha dato l’impressione di esser lontano da ogni soluzione. Di fronte a una attesa preoccupata, con l’improvvisa decisione di parlare non ha esibito ottimismo e fiducia. Gli è mancato il nerbo del condottiero quale dovrebbe essere mentre il Napoli ha estremo bisogno di una guida forte e sicura. Tra le difficoltà attuali e un futuro senza volto, il Napoli rischia di retrocedere dalla magnifica posizione conquistata in questi anni.

Le cose non vanno bene. Questa è la sensazione che il discorso di sabato di De Laurentiis ha lasciato.