De Laurentiis: «Osimhen? Sono tanti soldi, il Napoli ha sempre fatto buoni acquisti»

A Sky Sports: «Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, nello tesso tempo sei felice quando raggiunge un grande successo altrove»

Il presidente De Laurentiis a Sky Sports ha parlato della possibilità che Osimhen lasci il Napoli l’anno prossimo

«Osimhen ha una clausola rescissoria. Sono tanti soldi. I soldi l’ultimo problema per il Napoli, abbiamo sempre fatto buoni acquisti e continueremo a farli in futuro Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, nello tesso tempo sei felice quando raggiunge un grande successo altrove».

Le statistiche di Osimhen (Gazzetta):

Ieri è tornato uragano, travolgendo il Sassuolo: Reggio Emilia gli porta bene, il Sassuolo ancor di più, visto che è la squadra contro cui ha segnato più reti in Serie A (9) e le uniche triplette in carriera nei top cinque campionati. Ma è da quando è planato sul pianeta Napoli che Osimhen ha deciso di riscrivere la storia. Ha vinto lo scudetto da capocannoniere, cosa che nemmeno a Maradona era riuscita.

E ieri è entrato nel cerchio ristrettissimo dei giocatori in doppia cifra col Napoli per quattro campionati di seguito, in compagnia ovviamente di Diego e poi di Sallustro. Numeri che fanno paura, come quelli dell’ultima settimana: dal giorno del rientro in campo contro il Barcellona, solo Haaland ha segnato quanto Osimhen (5 reti) tra i giocatori dei top cinque campionati europei. Semmai servisse ancora una conferma, Victor ha mostrato ancora una volta di essere una micidiale macchina da gol. Ma anche un agonista nato: darà l’anima per il Napoli fino alla fine, poi saluterà come da accordi. Per una scelta condivisa, non per tradimento.

ilnapolista © riproduzione riservata