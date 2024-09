Osimhen: da quando è tornato, solo Haaland ha segnato 5 gol come lui (Gazzetta)

Victor ha mostrato ancora una volta di essere una micidiale macchina da gol. Ma anche un agonista nato

Osimhen: da quando è tornato, solo Haaland ha segnato 5 gol come lui. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Ieri è tornato uragano, travolgendo il Sassuolo: Reggio Emilia gli porta bene, il Sassuolo ancor di più, visto che è la squadra contro cui ha segnato più reti in Serie A (9) e le uniche triplette in carriera nei top cinque campionati. Ma è da quando è planato sul pianeta Napoli che Osimhen ha deciso di riscrivere la storia. Ha vinto lo scudetto da capocannoniere, cosa che nemmeno a Maradona era riuscita.

E ieri è entrato nel cerchio ristrettissimo dei giocatori in doppia cifra col Napoli per quattro campionati di seguito, in compagnia ovviamente di Diego e poi di Sallustro. Numeri che fanno paura, come quelli dell’ultima settimana: dal giorno del rientro in campo contro il Barcellona, solo Haaland ha segnato quanto Osimhen (5 reti) tra i giocatori dei top cinque campionati europei. Semmai servisse ancora una conferma, Victor ha mostrato ancora una volta di essere una micidiale macchina da gol. Ma anche un agonista nato: darà l’anima per il Napoli fino alla fine, poi saluterà come da accordi. Per una scelta condivisa, non per tradimento.

Osimhen manda in tilt le statistiche

In vista della partita contro la Juventus di domenica prossima, il Napoli travolge il Sassuolo con una tripletta di Victor Osimhen. Tre gol che valgono all’attaccante nigeriano ben due statistiche a suo favore come riportato da Opta

Victor Osimhen ha segnato 8 gol in 6 presenze contro il Sassuolo in Serie A: almeno 2 reti in più rispetto a quelle realizzate contro qualsiasi altra avversaria nei maggiori cinque campionati europei. Zorro.

Il Sassuolo dunque si candida come vittima designata di Osimhen che ritorna bomber azzurro

Bomber Osimhen

Victor Osimhen è solo il 3° giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in 4 stagioni di fila in Serie A, dopo Diego Armando Maradona (tra il 1984/85 e il 1987/88) e Attila Sallustro (tra il 1929/30 e il 1932/33). Leggendario.

Leggendario Victor che diventa il terzo calciatore della storia azzurra ad andare in doppia cifra in quattro stagioni di fila, prima di lui solo Maradona e Sallustro.

