Da Klopp ad Ancelotti, tutti contro il cartellino blu: l’espulsione a tempo non piace a nessuno

Tutti gli allenatori della Premier sono contrari: “Aumenta solo la confusione e la possibilità di sbagliare”

Nemmeno il tempo di cominciare ad immaginare il calcio con le espulsioni a tempo che subito il cartellino blu finisce nel ghiaccio. Prima la Fifa ha frenato pubblicamente gli entusiasmi dicendo che tocca sperimentarlo per bene nelle serie minori, poi piano piano, conferenza dopo conferenza i grandi allenatori della Premier League lo hanno sonoramente bocciato.

S’è scatenato quasi il “panico”, così lo chiama il Telegraph. Il protocollo doveva essere annunciato oggi. Pare si sia bloccato tutto. Jurgen Klopp, Mikel Arteta, Mauricio Pochettino, Ange Postecoglou e Eddie Howe… tutti contro il povero cartellino blu. Al di fuori della Premier ne ha parlato (male) anche Ancelotti.

“L’introduzione di un nuovo cartellino darebbe semplicemente più opportunità di sbagliare – ha detto Klopp – perché la discussione diventerebbe: era cartellino blu o cartellino giallo? Non sembra un’idea fantastica, ma non riesco a ricordare quando è venuta l’ultima idea fantastica a questi ragazzi, all’Ifab, o se ne hanno mai avuta una…”

Arteta si è chiesto se il calcio fosse “pronto” per una cosa del genere, mentre Pochettino ha detto: “Penso che creerà più divisioni, sarà più complicato per gli arbitri, i giocatori e i tifosi. La mia sensazione ora è che non sia una buona idea, ma vedremo cosa succede”.

Postecoglou: “Faccio fatica a capire il perché di questa urgenza improvvisa di introdurre cose nuove. Non so se ci sia molto di sbagliato nel gioco. Non so perché un cartellino di colore diverso dovrebbe fare la differenza. La maggior parte degli altri sport stanno cercando di introdurre regole che velocizzino e snelliscano il loro gioco. Stiamo andando dall’altra parte e non so perché, perché quella è sempre stata la differenza tra il calcio e gli altri sport“.

Howe ha aggiunto: “Non sono un grande fan di questa cosa a dire il vero. Il sistema attuale funziona bene; deve solo essere applicato correttamente. Secondo me aggiungere un cartellino blu non farebbe altro che aggiungere ulteriore confusione quindi sono contrario“.

