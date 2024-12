Bayern: Kane non tira nemmeno quando ha la palla buona, Tuchel non ha mai idea di ciò che accade

Kimmich e Goretzka non riescono a prendere in mano il centrocampo. La squadra sembra smarrita, margini di manovra ci sono ancora

Ieri il Bayern Monaco era decisamente al di sotto delle aspettative contro la Lazio. E Thomas Tuchel potrebbe essere a rischio esonero. La Faz scrive:

“Il giornalista non aveva ancora finito la domanda che Thomas Tuchel aveva già risposto: «Non ne ho idea, non ne ho idea». La sua risposta sarebbe stata del tutto comprensibile se la domanda fosse stata su quale sia effettivamente il segreto di un buon piatto di spaghetti alla carbonara. Ma la questione non riguardava il cibo, bensì il motivo per cui la sua squadra aveva perso fiducia nella partita di Champions League contro la Lazio. Tuchel ha spesso detto in questa stagione che non ha spiegazioni.

Perché all’improvviso Harry Kane non ha tirato in porta al settimo minuto? Perché il difensore Dayot Upamecano non ha bloccato la palla in area di rigore al 67′ ma ha commesso fallo sul suo avversario? E perché i centrocampisti Joshua Kimmich e Leon Goretzka non riescono a prendere in mano una partita come questa? Come si può spiegare che questa generazione di giocatori tedeschi, che ha già deluso diversi allenatori, abbia ripetutamente dimostrato la propria resilienza e fiducia in se stessi? La barca del Bayern può essere in difficoltà, ma può ancora essere guidata”.

La Süddeutsche scrive:

“Il Bayern Monaco ha condannato fermamente i commenti razzisti contro il difensore Dayot Upamecano sui social dopo la sconfitta in Champions League contro la Lazio. «Ha commesso un fallo sfortunato che gli è costato un rosso», ha detto l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen in hotel alla squadra dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio. «Quello che mi ha particolarmente infastidito sono stati i commenti disgustosi successivi sui social. E’ spregevole. Questo tipo di tifoseria razzista non la accetto». Per queste parole c’è stato un applauso in sala”.

