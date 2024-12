Calzona: ex rappresentante di caffè, fu lui a inventare Mertens centravanti (Corsport)

Dries lo ha anche ringraziato pubblicamente. Calzona ha un casale in campagna come Luciano Spalletti, in provincia di Arezzo.

Francesco Calzona detto Ciccio, il nuovo allenatore del Napoli

Francesco Calzona detto Ciccio, il nuovo allenatore del Napoli, ha un casale in campagna come Luciano Spalletti, il vecchio (e mai dimenticato) allenatore del Napoli campione d’Italia. Ad Arezzo, in Valdichiana, 119 chilometri da Montaione in Valdelsa, il regno dove Lucio scelse di cambiare gli scarpini scudettati con gli stivali da lavoro, prima che l’Italia chiamò.

L’amicizia tra Calzona e Sarri

Rappresentante di caffè, in giro da mattina a sera per tutta la provincia con il furgone: una vita da mediano-sognatore, come quando giocava.

Ma l’amicizia con Maurizio crebbe proprio tra l’odore dell’espresso del bar consumato all’edicola del Fossati, suo compagno alla Castelnuovese, di fianco alla Casa del Popolo di Matassino, popolosa frazione di Figline Valdarno.

La Champions, lo scudetto sfiorato, i 91 punti, Mertens. Già: fu lui, a trasformarlo prima in falso nueve, poi in vero centravanti e infine nel principe azzurro del gol. Dries lo ha anche ringraziato pubblicamente. Geniale.

Il miglior goleador della storia del Napoli Dries Mertens sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni. Durante il programma al Vtm ‘Sergio Over de Grens’ ha annunciato:

«Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente».

Quest’anno ha totalizzato con il Galatasaray, fino ad ora, 32 presenze, 5 gol e 5 assist.

