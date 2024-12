Gaetano è rinato a Cagliari e domani sfiderà il suo Napoli

Col Cagliari ha già messo a segno due gol, chissà se andrà a segno ancora e dimostrerà che Napoli era davvero la sua kryptonite

Domani pomeriggio Gianluca Gaetano scenderà in campo con la maglia del Cagliari contro la sua squadra, il Napoli. Il centrocampista azzurro è stato ceduto in prestito oneroso nella sessione di mercato di gennaio dopo aver cercato prima di trovare spazio nella formazione di Garcia e Mazzarri.

Complice un infortunio estivo che non gli aveva permesso di svolgere l’intera preparazione con la squadra, Gaetano fino al 28 gennaio aveva collezionato solo 154 minuti giocati in Serie A e 1 gol all’esordio stagionale a Lecce. Proprio per questo non aveva nascosto la sua ambizione e la ricerca di una squadra che gli desse più minutaggio di quello collezionato al Napoli: piaceva all’Empoli e al Parma, e anche alla Salernitana, ma alla fine è approdato al Cagliari.

Gaetano a Cagliari ha segnato due gol consecutivi (bellissimi)

A Cagliari è ripartito alla grande, mettendo a segno un eurogol a giro contro la Lazio. Gianluca Gaetano segna un gran gol a Cagliari, un destro da fuori area a giro che va a morire sotto l’incrocio dei pali: nulla da fare per Provedel. Il suo gol riaccende la partita: al momento la Lazio stava vincendo per 2-0. Aveva appena segnato il 2-0 con Immobile. E segnando ancora a Udine: La squadra di Cagliari stava perdendo 1-0 a Udine. Gaetano ha controllato palla sulla tre quarti, ha aperto sulla sinistra per Augello ed è corso in area di rigore dove era diretto il cross di Augello. Gaetano è saltato come Falcao (Paulo Roberto) a Pisa e di testa ha insaccato. Due gol in due partite per il centrocampista che a Napoli giocava col contagocce.

Napoli è la kryptonite

Al momento ha collezionato 208 minuti giocati in Serie A coi sardi e già 2 gol, adesso domani si troverà di fronte i suoi ex compagni, non l’ex tecnico e sicuramente dovrà affrontare una parte della sua carriera molto importante, chissà se andrà a segno ancora e dimostrerà che Napoli era davvero la sua kryptonite

