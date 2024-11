Balotelli: «Assurdo il rigore non dato al Napoli contro il Verona. Non se ne può più del Var»

A TvPlay: «Come si può non dare questo rigore su Kvaratskhelia. Siamo fuori di testa, è pazzesco. Il gol del georgiano da fenomeno vero»

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato in diretta ai microfoni di TvPlay, soffermandosi sul derby d’Italia e su Napoli-Verona.

Balotelli su Kvaratskhelia contro il Verona: «Gol da fenomeno vero»

«Il Milan? Giroud è fondamentale, un giocatore incredibile. Napoli-Verona? È assurdo, come si può non dare questo rigore su Kvaratskhelia? Non ha più senso commentare, ma cosa fanno al Var? Adesso basta, non se ne può più. Siamo fuori di testa, è pazzesco. Il gol del georgiano da fenomeno vero, non guarda mai la porta e proprio per questo è ancora più bello».

Sulla trattativa con la Salernitana:

«Salernitana? Trattativa non gestita bene. L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola. Per quanto riguarda il mio ritorno in campo venerdì torno a giocare».

Su Inter-Juve:

«Calhanoglu non è il più forte del mondo, ma è tra i primi tre. Ho sempre detto che è fortissimo, ma per dargli la patente di migliore al mondo è ancora presto. Se la gioca con Modric, tra Rodri e Calha prendo il giocatore dell’Inter. Il passaggio che ha fatto con la Juve è qualcosa di incredibile: collo esterno, una roba difficilissima».

«Szczesny ha fatto una grandissima parata, a Barella non si può rimproverare niente. Anche sul tiro ravvicinato di Arnautovic ha fatto un secondo miracolo. A rivedere l’azione molto di più l’ex Bologna non poteva fare. Forse avrebbe potuto cambiare posizione con il corpo ma resta la grande parata del portiere della Juventus».

«Il campionato non è finito, mancano tante giornate ancora. Va detto però che la rosa dell’Inter è superiore a quella della Juventus. L’organico nerazzurro è stato costruito con grande intelligenza, non hanno preso solo giocatori che costavano cifre enormi. Perché a un tifoso dovrebbe interessare quello che la società spende sul mercato?. Ne ho giocati abbastanza di Inter-Juve e sai cosa mi è dispiaciuto per i tifosi? Che sia stata una brutta partita, davvero brutta. Da spettatore mi aspetto spettacolo, come può essere Barcellona-Real. Il calcio purtroppo è cambiato».

«Non si può sentire il discorso della paura che attanaglia prima di una partita del genere. I calciatori devono avere una voglia pazzesca di giocare partite simili. Il problema è che la tattica ha preso il sopravvento su tutto il resto. Sono felice che l’Inter abbia vinto ma da esterno mi dispiace di aver visto una partita del genere. Da spettatore neutrale mi sarei aspettato molto di più. Poi è scontato che l’Inter sia soddisfatta per aver vinto la partita. Non si poteva soffrire contro questa Juve da cui potevo aspettarmi qualcosa in più»

ilnapolista © riproduzione riservata