«Al Verona Sarri si metteva spesso da parte e faceva lavorare Calzona»

Claudio Ferrarese, ex Napoli, intervistato da “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, ha parlato di Calzona. L’ex centrocampista ha lavorato con Calzona al Verona nella stagione 2007/2008. Allora l’attuale ct della Slovacchia era il vice di Sarri.

Le parole di Ferrarese:

«Calzona potrebbe allenare il Napoli, ho avuto il piacere di lavorare con lui che è una persona seria e preparata. Non ero molto contento quando De Laurentiis prese Mazzarri, una svolta adesso bisogna darla e Calzona potrebbe essere una buona soluzione. Poi, non so che impatto può avere, ma di certo può dare una mano a questa squadra che sta passando un momentaccio. Sarri si metteva spesso da parte e faceva lavorare Calzona, i due erano in grande sintonia. Anche con i ragazzi ha sempre avuto un buon rapporto. Calzona è una persona intelligente e sono convinto che saprà cosa fare per migliorare subito la squadra. Poi è chiaro che il lavoro non può essere perfetto perché non avrà il tempo di preparare i suoi come vuole, ma lui è un uomo di campo».

Mazzarri sta per dirigere l’ultimo allenamento. Oggi la decisione definitiva su Calzona (Sky)

Sono ore di attesa al Napoli per capire se ci sarà davvero il secondo cambio in panchina di questa stagione dopo l’avvicendamento tra Garcia e Mazzarri. Un cambio che non ha sortito evidentemente gli esiti sperati. Massimo Ugolini fuori al centro sportivo di Castel Volturno ha provato a raccontare a Sky Sport quelle che dovrebbero essere le ultime ore di Mazzarri sulla panchina del Napoli.

«Quello che sta per cominciare dovrebbe essere l’ultimo allenamento. Sono intensi i contatti tra il Napoli e Calzona, attuale ct della Slovacchia e vice di Sarri. Con ogni probabilità, addirittura da oggi potrebbe esserci la notizia del secondo cambio in panchina. Una riflessione che ha avuto un’accelerazione importante delle ultime ore dopo il pareggio col Genoa. Un’inversione di rotta che non c’è stata con il cambio Garcia-Mazzarri. C’è anche Hamsik come collaboratore tecnico che potrebbe tornare. Non ci sono conferme. Anche se nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Questo è il ticket per risollevare il Napoli. Mazzarri è arrivato questa mattina e si appresta a dirigere l’allenamento. Sembra tutto deciso, si pensava che questa decisione avrebbe preso corpo dopo la sfida di Champions contro il Barcellona. Dovrebbe tornare anche Sinatti che attualmente è con Spalletti in Nazionale. De Laurentiis sta cercando di riformare una squadra di successo».

