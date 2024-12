Nel primo pomeriggio la scelta decisiva. C’è anche Hamsik come collaboratore tecnico che potrebbe tornare.

Mazzarri sta per dirigere l’ultimo allenamento. Oggi la decisione definitiva su Calzona (Sky)

Sono ore di attesa al Napoli per capire se ci sarà davvero il secondo cambio in panchina di questa stagione dopo l’avvicendamento tra Garcia e Mazzarri. Un cambio che non ha sortito evidentemente gli esiti sperati. Massimo Ugolini fuori al centro sportivo di Castel Volturno ha provato a raccontare a Sky Sport quelle che dovrebbero essere le ultime ore di Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Ore di attesa per il Napoli e per Mazzarri

«Quello che sta per cominciare dovrebbe essere l’ultimo allenamento. Sono intensi i contatti tra il Napoli e Calzona, attuale ct della Slovacchia e vice di Sarri. Con ogni probabilità, addirittura da oggi potrebbe esserci la notizia del secondo cambio in panchina. Una riflessione che ha avuto un’accelerazione importante delle ultime ore dopo il pareggio col Genoa. Un’inversione di rotta che non c’è stata con il cambio Garcia-Mazzarri. C’è anche Hamsik come collaboratore tecnico che potrebbe tornare. Non ci sono conferme. Anche se nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Questo è il ticket per risollevare il Napoli. Mazzarri è arrivato questa mattina e si appresta a dirigere l’allenamento. Sembra tutto deciso, si pensava che questa decisione avrebbe preso corpo dopo la sfida di Champions contro il Barcellona. Dovrebbe tornare anche Sinatti che attualmente è con Spalletti in Nazionale. De Laurentiis sta cercando di riformare una squadra di successo».

Il Corriere dello Sport aveva anticipato questa mattina la scelta di far tornare Sinatti

Nello staff di Calzona ci saranno l’ex capitano azzurro Marek Hamsik, suo collaboratore nella Slovacchia, nel ruolo di vice allenatore, e Francesco Sinatti come preparatore atletico, già ex Napoli con Sarri e Spalletti, oggi con l’Italia: la Figc, però, non si opporrebbe al doppio incarico.

