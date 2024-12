Al Bayern pensano di sostituire Tuchel con Zidane (Fussballtransfers)

Lo avevano contattato prima della sfida di Champions contro la Lazio. Non è chiaro se Zidane sarebbe pronto a intervenire a stagione in corso

Il Bayern Monaco sta pensando a Zinedine Zidane per la prossima stagione. Questo è quanto scrive Fussballtransfers.com. Il club bavarese sta attraversando un crisi. Ha perso le ultime tre partite, in campionato contro il Leverkusen (scontro diretto per la Bundesliga), in Champions contro la Lazio e poi di nuovo contro il Bochum, undicesimo in classifica.

I dirigenti stanno quindi pensando di sostituire Tuchel la prossima stagione. “A quanto pare è stato contattato un nome davvero importante“.

I possibili sostituti di Tuchel al Bayern: Flick, Alsono o Zidane

Secondo quanto scrive il portale sportivo, il ritorno di Flick è complicato. L’ex ct non convince la dirigenza. “Ci sono dubbi sul fatto che l’ex allenatore possa continuare il suo primo periodo di successo a Monaco. Il Bayern vorrebbe Xabi Alonso dal Bayer Leverkusen ma lo spagnolo è più propenso al passaggio al Liverpool“.

Nella lista rimane Zidane. Una settimana fa, l’ex allenatore del Real Madrid ha dichiarato a ‘beIN Sports’: «Il mio obiettivo è sempre quello di diventare di nuovo un allenatore. Attualmente mi sto prendendo più tempo per altre cose. Ma l’obiettivo è tornare».

Sembra che il Bayern abbia già contattato Zidane. “Era già successo prima della sfida di Champions League in casa della Lazio di mercoledì. Non è chiaro se Zidane sarebbe pronto a intervenire immediatamente“.

Il Bayern perde anche col Bochum, Harry Kane sbaglia un gol clamoroso calciando al terzo piano

È notte fonda al Bayern Monaco. La squadra bavarese ha perso anche in casa del Bochum per 3-2. È la terza sconfitta consecutiva dopo quelle col Leverkusen e la Lazio. La Bundesliga è ormai lontana, il Leverkusen è otto punti avanti. Ma l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen ha assicurato che Tuchel non è in discussione. Come riporta la Süddeutsche, l’ad ha detto:

«Non credo alle roboanti dichiarazioni di sostegno agli allenatori. So cosa volete sentirvi dire, ma questi giuramenti di fedeltà sono già finiti dopo una settimana. Per questo lo dico a modo mio. Non è un tema all’ordine del giorno. Siamo concentrati sulle prossime partite». Alla domanda se Tuchel sarà ancora in panchina sabato contro il Lipsia, Dreesen ha risposto: «Certamente».

