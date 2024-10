Zielinski, De Laurentiis rilancia l’offerta: ingaggio da 5 milioni e clausola da 20 (CorSport)

Per ora la risposta è sempre no. Il Napoli non ha mai raggiunto l’intesa con l’agente sulle commissioni

De Laurentiis ha rilanciato l’offerta fatta a Zielinski, nel tentativo di tenerselo stretto ed evitare che se ne vada a parametro zero, ma il centrocampista polacco sembra determinato ad andarsene.

Il “Corriere dello Sport” scrive:

Il rilancio era atteso ed è arrivato: il Napoli, cioè De Laurentiis, ha provato a riaprire la trattativa con Piotr Zielinski, contratto in scadenza il 30 giugno e dunque lo status di svincolato dall’inizio di gennaio in assenza di rinnovo, ma la situazione non è cambiata. Picche, per ora, la risposta del centrocampista polacco al cospetto della proposta del presidente: prolungamento di un anno (2025), ingaggio da 5 milioni di euro che migliora leggermente quello attuale da 4,8 e poi l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni. Su Zielo, come noto, lavora l’Inter da un po’, sottotraccia ma non troppo: Marotta ha già in pugno l’accordo con il giocatore e il suo manager per il futuro, per la prossima stagione, a zero.

ZIELINSKI-NAPOLI: MAI RAGGIUNTA L’INTESA CON L’AGENTE

Il nodo dell’accordo che non si è mai sciolto è quello sulle commissioni:

“Il Napoli, invece, con il procuratore del calciatore, Bart Bolek, non ha mai raggiunto l’intesa sulle commissioni:

è stato questo il vero e grande ostacolo tra il rinnovo e il rinnovamento della promessa d’amore tra Piotr, la squadra e la città, considerata sia da lui sia da sua moglie Laura la dimensione ideale per la vita.

Non è casuale la scelta esti.va di rifiutare la super offerta dell’AI-Ahli: 12 milioni a stagione per tre anni, i cieli d’Arabia e la nouvelle vague degli sceicchi del calcio e della Saudi League serviti su un piatto”

La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“È il giorno più atteso per il mercato del Napoli: oggi arriverà in Italia Mladen Samardzic, papà di Lazar e co-agente del centrocampista dell’Udinese. Appuntamento in video-call con Aurelio De Laurentlis, ancora in Spagna per questioni personali. Sono i grandi protagonisti della trattativa che per diventare “acquisto” deve per forza passare da una loro – simbolica – stretta di mano.

De Laurentiis vuole Samardzic da tempo, affascinato dal talento dalla bellezza del tocco palla del serbo cresciuto in Germana, che al Maradona ha segnato due volte nelle ultime due stagioni e pochi mesi fa con uno slalom degno del nome dello stadio di Fuorigrotta”.

