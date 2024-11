Xavi: «Polemica Real-Almeria? Preferisco parlare di calcio ora. Vincere la Liga è difficile»

In conferenza: «Non sono per le guerre, sono per la pace. Calciomercato? È molto difficile che acquisteremo qualcuno».

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao:

«Stiamo giocando un testa a testa per il titolo, contro un avversario che non volevamo. A San Mamés tra l’altro. Sono una delle squadre più in forma del campionato, anche se hanno perso a Valencia. Fanno molto bene e ti fanno stancare molto. È uno scenario molto complicato, ma siamo preparati. Abbiamo recuperato sensazioni positive. E’ una grande partita e spero che sarà un grande spettacolo. Siamo a tre partite dalla finale di Coppa».

Su Cancelo e Christensen, rientrati dagli infortuni:

«Stanno bene ed entrambi avranno probabilmente minuti. Si sentono bene. Joao non ha quasi più alcun dolore».

Sulla polemica arbitrale di Real Madrid-Almeria:

«Non parlerei della polemica se non me lo chiedessero. Se mi chiedono qualcosa sul calcio, ne parlo per tre giorni. Avete visto cos’è successo, siamo tutti d’accordo. Non voglio suscitare polemiche. Ora è il momento di parlare di calcio. Non mi piace fare pressione sugli arbitri. Non chiedetemi altro sulla polemica. Ho dato già la mia opinione. È una domanda per la federazione e per gli arbitri. Chiedete a loro. Rispondo per educazione, ma preferisco parlare di calcio».

L’importanza di vincere a Bilbao:

«Dico sempre che è un’opportunità. La vittoria nel Villamarín contro il Betis di domenica è stata molto bella. Ora siamo fiduciosi».

Sulle dichiarazioni alla Real Madrid Tv, in cui hanno detto che Xavi non può parlare della polemica, in quanto le sue 600 partite col Barcellona sono sotto indagine:

«Ho sempre rispettato il Real Madrid. Non sono per le guerre, sono per la pace».

Sui giovani che hanno esordito in queste settimane:

«Lamine Yamal è già parte importante del nostro club e Cubarsí ha già mostrato il suo talento contro il Betis. Hector Fort ha fatto un buon debutto, anche Marc Guiu. Anche Fermín è molto giovane. Balde e Pedri hanno 20 anni. I giovani che abbiamo sono molto preparati».

Se esclude o meno vincere il campionato:

«È difficile, sono realistico, ma ci sono ancora 18 partite».

Sul calciomercato:

«È molto difficile che acquisteremo qualcuno a causa della situazione del fair play. Dobbiamo concentrarci sui giocatori che abbiamo».

ilnapolista © riproduzione riservata