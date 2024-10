United Cup, Sonego e Paolini vanno ko: Italia eliminata, Francia ai quarti

Mannarino batte Sonego con un doppio 6-4. Anche Garcia ha la meglio su Paolini con 6-4, 5-7, 6-4. Vittoria anche nel doppio per la Francia.

L’Italia si ferma alla fase a gironi alla United Cup 2024, dove Sonego e Paolini non riescono a battere la Francia, che vola ai quarti di finale. Il Corriere dello Sport scrive:

“Alla ‘Ken Rosewall Arena‘ di Sydney, la squadra azzurra è stata battuta 3-0 dalla Francia che ha chiuso al primo posto il Gruppo D, centrando al contempo l’ingresso nei quarti di finale dove affronterà la Norvegia. Il team azzurro saluta la competizione chiudendo ultimo nel girone. Decisive la vittoria di Mannarino, che ha piegato Lorenzo Sonego con un doppio 6-4. Anche Caroline Garcia ha avuto la meglio ai danni di Jasmine Paolini: 6-4, 5-7, 6-4 il punteggio finale. Nel doppio misto, Elixane Lechemia e Edouard Roger-Vasselin hanno poi ottenuto il terzo punto per la Francia superando il duo Nuria Brancaccio/Flavio Cobolli 7-6 (5), 6-4”.

PROBLEMI ANCHE PER DJOKOVIC (Marca):

Il numero uno del mondo, con un fastidio al braccio destro e al polso da ieri, ha perso contro l’idolo locale, 6-4 e 6-4 . Ciò interrompe una serie di 43 vittorie e sei anni da imbattuto da quando ha perso contro il coreano Chung nel gennaio 2018. Due break di servizio, uno per set e un doppio fallo , hanno aiutato De Miñaur a portare il suo Paese a un passo dalle semifinali della competizione a squadre miste. Ajla Tomljanovic può regalare il punto finale contro Natalija Stevanovic. «Più gioco, più fa male» , ha detto Djokovic al fisioterapista dell’organizzazione che lo ha curato in ciascuno dei cambi. È la prima sconfitta stagionale per Djokovic, che pensa solo a recuperare in tempo per gli Australian Open dove difende il titolo di campione . Giovedì 11 gennaio ha in programma un’esibizione alla Rod Laver Arena contro Stefanos Tsitsipas per raccogliere fondi per i più bisognosi.

