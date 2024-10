Problemi per Djokovic: prima sconfitta dell’anno e infortunio al polso

Battuto da De Minaur per 6-4/6-4. Interrotta la striscia di 43 vittorie consecutive in Australia, dove il serbo non perdeva dal 2018. Da valutare i problemi al polso

Novak Djokovic ha perso la sua prima partita in Australia dal 2018. Alla United Cup il serbo è stato sconfitto dall’australiano De Minaur nella partita di singolo maschile per 6-4/6-4. Una battuta d’arresto che preoccupa per i dolori accusati da Djokovic in questi giorni, che si sarebbero fatti più seri proprio oggi.

“Marca” scrive:

“Il numero uno del mondo, con un fastidio al braccio destro e al polso da ieri, ha perso contro l’idolo locale, 6-4 e 6-4 . Ciò interrompe una serie di 43 vittorie e sei anni da imbattuto da quando ha perso contro il coreano Chung nel gennaio 2018.

Due break di servizio, uno per set e un doppio fallo , hanno aiutato De Miñaur a portare il suo Paese a un passo dalle semifinali della competizione a squadre miste. Ajla Tomljanovic può regalare il punto finale contro Natalija Stevanovic.

«Più gioco, più fa male» , ha detto Djokovic al fisioterapista dell’organizzazione che lo ha curato in ciascuno dei cambi.

È la prima sconfitta stagionale per Djokovic, che pensa solo a recuperare in tempo per gli Australian Open dove difende il titolo di campione .

Giovedì 11 gennaio ha in programma un’esibizione alla Rod Laver Arena contro Stefanos Tsitsipas per raccogliere fondi per i più bisognosi”.

In Australia torna a competere Rafa Nadal, che può sorridere. Lo spagnolo ha vinto la sua prima partita dopo quasi 1 anno di stop.

Parte bene il rientro di Rafa Nadal nel circuito Atp. Dopo circa un anno di assenza, il tennista spagnolo ha vinto la sua prima partita in singolare nell’Atp di Brisbane. Nadal ha battuto l’austriaco Dominic Thiem per 7-5/6-1. Non male considerando che Thiem non era affatto un avversarsio semplice da sfidare.

“Marca” scrive:

“Lo spagnolo, che ha perso solo sei punti al servizio, uno dei quali per un doppio fallo, dà le migliori sensazioni dopo quasi un anno di pausa. Per qualsiasi mortale, a 37 anni e dopo non aver giocato per 349 giorni a causa dell’anca, sarebbe stato difficile vincere al suo ritorno alle competizioni. Questo non è il caso di Rafael Nadal , che è tornato con la vittoria al Brisbane Open 250 dopo aver sconfitto Dominic Thiem, 7-5 e 6-1, in 1 ora e 29 minuti .

