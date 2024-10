Torino-Napoli, le ufficiali: Mazzarri sceglie ancora Raspadori dal 1′

La formazione del Napoli: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Formazioni Torino-Napoli 2024 Serie A, la sfida della 19a giornata di Serie A, una partita che vale tanto per gli obiettivi di entrambe le squadre.

Alle 15 scende in campo il Napoli, contro il Torino di Ivan Juric. Sul prato dello Stadio Olimpico Grande Torino, gli azzurri di Mazzarri cercano i tre punti per risalire la classifica e portarsi a ridosso di Bologna e Fiorentina, in attesa del big match tra Roma e Atalanta di questa sera. Mazzarri ha gli uomini contati. Oltre a Anguissa e Osimhen, impegnati nella preparazione per la Coppa d’Africa, non ci saranno Meret, Natan, Olivera. Il tecnico toscano recupera però Juan Jesus, che partirà titolare. Recuperati anche Politano e Gaetano, l’esterno titolare, a centrocampo parte Cajueste che probabilmente farà staffetta con il giovane napoletano. Davanti, in vantaggio Raspadori su Simeone.

Mazzarri, squalificato, non sarà in panchina. Il tecnico del Napoli ha ricevuto un’espulsione nell’ultima di campionato contro il Monza.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Juan Jesus recuperato, ci sarà contro il Torino. Raspadori in vantaggio su Simeone (Sky)

Poco dopo la rifinitura di ieri, da Castel Volturno gli aggiornamenti di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«Recuperato Juan Jesus. Ostigard ha qualche problema intestinale, potrebbe non partire per Torino. Mazzarri ha gli uomini contati in difesa. Ci saranno Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui, in porta Gollini. Infatti, oltre a Natan, anche Meret è infortunato. A centrocampo, ce la dovrebbe fare Gaetano ma partiranno dall’inizio Cajuste con Lobotka e Zielinski. Poi in avanti Politano ce la fa, e Kvara a sinistra. Raspadori favorito in questo momento su Simeone, con grande possibilità di entrare in corso d’opera. Oggi ha ricevuto i complimenti di Mazzarri. Contro il Torino partita importante, la prima dell’anno, un Napoli alla disperata ricerca di punti e di gol. Ci sono le assenze pesanti di Anguissa e Osimhen, Mazzarri dovrà farne a meno Almeno per tutto il mese di gennaio. Rialzare la testa e conquistare punti per avvicinarsi alla zona Champions».

