Supercoppa italiana, i cartellini presi lì avranno conseguenze in Serie A. Nel Napoli sei diffidati

Oltra alla formula della Supercoppa, cambiano anche alcune regole. Si inizia giovedì 18 gennaio, con il Napoli che affronta la Fiorentina nella prima semifinale. L’altra tra Inter e Lazio il giorno dopo. Per quanto riguarda i cartellini, le diffide e le squalifiche, ci sono alcune sensibili variazioni rispetto al passato.

Tutti i calciatori delle quattro squadre avranno diritto a giocare il mini torneo. In altre parole, non valgono i cartellini gialli presi prima della Supercoppa o altra squalifica. Tuttavia, i cartellini accumulati durante la permanenza a Riyad avranno valore anche in Serie A. Quindi, gli ammoniti o gli espulsi durante la semifinale e la finale, saranno diffidati o squalificati in campionato.

Come ricorda Sport Mediaset, “rispetto al passato il cambiamento è significativo. Di norma i cartellini ricevuti in campionato aveva inficiato sulla presenza o meno del calciatore in Supercoppa. Per l’edizione 2024, quella che si giocherà tra quattro squadre in Arabia Saudita, questa cosa non avverrà e se un giocatore diffidato verrà ammonito alla ventesima giornata, salterà la gara successiva in Serie A e non la Supercoppa. Se lo stesso diffidato verrà ammonito in semifinale di Supercoppa, non salterà comunque la finale ma la giornata successiva in campionato“.

I giocatori in diffida in vista della Supercoppa. Nel Napoli rischiano in 6

Inter: Barella e Calhanoglu

Lazio: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni

Fiorentina: Biraghi, Bonaventura, Ikoné

Napoli: Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Mario Rui, Mazzocchi

La sfida che i giocatori del Napoli in diffida potrebbero saltare in caso di ammonizione tra la ventesima giornata e le gare in Supercoppa Italiana è Sassuolo-Napoli del 28 febbraio.

Politano si aspetta il rinnovo prima della Supercoppa

Non è un mistero l’interesse per Politano dall’Arabia. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, il Napoli avrebbe promesso il rinnovo fino al 2027, ma Politano vorrebbe firmare prima della Supercoppa Italiana.

Schira su X:

“Bivio Matteo #Politano: il #Napoli gli ha promesso (verbalmente) il rinnovo fino al 2027 come svelato ieri, ma ora l’esterno si aspetta di firmare prima della Supercoppa Italiana. Dentro o fuori. Altrimenti l’#AlShabab pronto ad accoglierlo (triennale da 7M annui). #calciomercato”.

