Samardzic non sembra avere la voglia e l’entusiasmo per venire a Napoli (Gazzetta)

Samardzic non sembra avere la testa giusta per dare la scossa a un ambiente moralmente a terra e così il Napoli pensa di prendere Traoré

Si sapeva bene che lo scoglio per Samardzic sarebbe stato il padre-agente, quello che già in passato aveva fatto saltare il suo arrivo all’Inter. De Laurentiis ha trattato personalmente con Pozzo la cessione del calciatore e sul fronte delle due società non c’è mai stato nessun problema a trovare un accordo. Discorso diverso invece per il calciatore. Dapprima è arrivata la notizia dell’interessamento della Juve e di un incontro con il padre di Samardzic, che ha frenato gli entusiasmi. Punti a favore del Napoli: la disponibilità economica immediata che invece manca alla Juventus, strettamente condizionata dall’indice di liquidità e dunque obbligata a rispettare il parametro per cui ogni operazione in entrata (tra cartellino e ingaggio) sia pareggiata da una o più operazioni in uscita. Ma la prospettiva potrebbe anche essere differita: ovvero, bloccarlo e dirottare l’arrivo a giugno

Dal punto di vista economico De Laurentiis non ha dubbi e ha rilanciato con l’Udinese: poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione di Elmas al Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di Kim, mai coperta con il mercato estivo e addirittura peggiorata dall’infortunio di Natan, proprio l’erede di Minjae.

Traoré al posto di Samardzic

Con il suo arrivo il Napoli prende una bella pausa di riflessione per Lazar Samardzic: i contatti con il padre agente sono momentaneamente congelati, mentre l’intesa con l’Udinese resta ancora valida per un affare complessivo da 25 milioni, bonus inclusi. Ma il Napoli ora ha bisogno di giocatori con voglia ed entusiasmo di affrontare l’avventura in Campania e Samardzic non sembra avere la testa giusta per dare la scossa a un ambiente moralmente a terra.

ilnapolista © riproduzione riservata