Real Madrid-Almeria, diffuso un audio tra arbitro e Var: «Vinicius colpisce Pozo. Ok, riprendiamo»

Il Comitato Tecnico degli Arbitri indaga su come sia stata possibile la divulgazione. Marca: gli arbitri si rendono conto che lavorare è diventato insostenibile.

Nel match tra Real Madrid e Almeria di domenica, l’arbitro ha convalidato un gol irregolare a Vinicius Jr. In seguito si sono scatenate delle proteste e anche i calciatori dell’Almeria hanno detto la loro nel post-partita. Intanto, sono stati resi pubblici da Jijantes gli audio tra l’arbitro Maeso e il var Hernandez sul fallo di Vinicius a Pozo all’86esimo, che poteva costare l’espulsione al brasiliano: «Possibile fallo in attacco, voglio vederlo un po’ più indietro. Per me non è nulla, i due lottano e poi Pozo si lamenta toccandosi la faccia. Sì, quando sta per liberarsi di lui lo colpisce in faccia. Va bene? Andiamo in diretta». Il Comitato Tecnico degli Arbitri (Cta) ha aperto un’inchiesta su come sia diventato pubblico l’audio.

Il quotidiano spagnolo Marca scrive:

Mentre il Comitato Tecnico degli Arbitri e la Federazione stanno cercando il colpevole della diffusione dell’audio, gli arbitri stanno protestando per una situazione che sta diventando insostenibile e in cui si trovano sempre più soli. Si sentono attaccati da tutto e da tutti e la divulgazione di quell’audio è per loro la dimostrazione che qualcosa sta fallendo. Per loro è come la fine di una protezione, si sentono ancora più vulnerabili. Diffonderlo è stato un colpo basso in un momento di massima tensione. Con i successi e gli errori, l’arbitro sta notando che il suo lavoro quotidiano è diventato impossibile.

Dopo Real Madrid-Almeria, Vinicius Jr lancia una provocazione sui social:

Vini Jr risponde alle polemiche sul gol convalidato durante la partita Real Madrid-Almeria. Lo fa con un commento ironico su X, dove risponde ad un frame del suo gol scrivendo: “Golazo!!! Facevo sempre così sulla spiaggia di Copacabana”. Il suo gol, firmato al 67′, ha scatenato polemiche perché inizialmente era stato annullato dall’arbitro Hernandez, che aveva visto nell’azione un fallo di mano. Poi l’arbitro è stato richiamato dal Var, che ha invece ha ritenuto che la palla avesse toccato la spalla e non il braccio, e successivamente ha convalidato il gol, concedendo il pareggio al Real Madrid, dopo aver annullato il gol del 3-1 dell’Almeria.

ilnapolista © riproduzione riservata