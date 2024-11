Vinicius provoca anche sui social dopo le polemiche con l’Almeria

Su X risponde ad un frame del suo gol: “Golazo. Facevo sempre così sulla spiaggia di Copacabana”. Il gol era stato prima annullato dall’arbitro e poi convalidato dopo l’intervento del Var

Vini Jr risponde alle polemiche sul gol convalidato durante la partita Real Madrid-Almeria. Lo fa con un commento ironico su X, dove risponde ad un frame del suo gol scrivendo:

“Golazo!!! Facevo sempre così sulla spiaggia di Copacabana”

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana 😮‍💨 https://t.co/RRojbgTgIs — Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

Il gol di Vini Jr contro l’Almeria

Il gol di Vinicius, firmato al 67′, ha scatenato polemiche perché inizialmente era stato annullato dall’arbitro Hernandez, che aveva visto nell’azione un fallo di mano. Poi l’arbitro è stato richiamato dal Var, che ha invece ha ritenuto che la palla avesse toccato la spalla e non il braccio, e successivamente ha convalidato il gol, concedendo il pareggio al Real Madrid, dopo aver annullato il gol del 3-1 dell’Almeria.

PRIMO INTERVENTO

L’arbitro della partita, Hernandez Maeso, assegna un calcio di rigore al Real Madrid per un fallo di mano di Kaiky dopo essersi consultato con il Var. L’Almeria protesta per i precedenti falli di Rudiger e Joselu nell’azione che si è conclusa con quello che il Mundo Deportivo definisce “scandaloso” calcio di rigore. Bellingham non sbaglia dal dischetto e la partita si porta sull’1-2.

SECONDO INTERVENTO

Poco dopo, l’Almería ha segnato il terzo gol del pomeriggio al Bernabeú con l’ex giocatore del Real Madrid Sergio Arribas, ma l’arbitro, dopo essersi consultato di nuovo con il Var, ha annullato il gol quando ha capito che era c’era stato un precedente fallo su Bellingham da parte di Lopy, che aveva ricevuto un cartellino giallo per aver schiaffeggiato il calciatore inglese.

