Real Madrid-Almeria, Melero: «Oggi ci hanno derubato, è stato superato il limite»

Melero, giocatore dell’Almeria, non ci sta e prende posizione sull’arbitraggio della partita contro il Real Madrid.

«Oggi ci hanno derubato. Mi dà fastidio dirlo. E quest’anno ce ne sono già diversi (episodi). Oggi si è superato il limite, è stato incredibile. Non si poteva fare di più per vincere la partita… tante giocate interpretative, come il gol con il tocco di mano: o è fallo di mano, oppure non lo è, ma non bisogna mai andare al Var. Non puoi proprio»

Fabrizio Romano riporta la risposta di Carvajal: «Se guarda tutti gli episodi con calma, noterà che tutte le decisioni dell’arbitro sono state corrette. Il Var aiuta il calcio ad essere più giusto».

Il Real Madrid ha vinto in rimonta contro l’Almeria per 3-1, ma la partita è oggetto di polemiche per degli interventi del Var molto dubbi e incerti.

“Mundo Deportivo” ricostruisce quello che è successo.

I tre interventi del Var che hanno scatenato polemica

PRIMO INTERVENTO

L’arbitro della partita, Hernandez Maeso, assegna un calcio di rigore al Real Madrid per un fallo di mano di Kaiky dopo essersi consultato con il Var. L’Almeria protesta per i precedenti falli di Rudiger e Joselu nell’azione che si è conclusa con quello che il Mundo Deportivo definisce “scandaloso” calcio di rigore. Bellingham non sbaglia dal dischetto e la partita si porta sull’1-2.

SECONDO INTERVENTO

Poco dopo, l’Almería ha segnato il terzo gol del pomeriggio al Bernabeú con l’ex giocatore del Real Madrid Sergio Arribas, ma l’arbitro, dopo essersi consultato di nuovo con il Var, ha annullato il gol quando ha capito che era c’era stato un precedente fallo su Bellingham da parte di Lopy, che aveva ricevuto un cartellino giallo per aver schiaffeggiato il calciatore inglese.

TERZO INTERVENTO

Poi, dopo aver annullato un gol di Vinicius per un presunto fallo di mano che ha portato al 2-2, l’arbitro viene richiamato a rivedere l’azione perché il tiro poteva essere stato fatto con la spalla.

Dopo aver ricontrollato le immagini, l’arbitro del campo ha accettato il gol e il Real ha ottenuto il pareggio.

