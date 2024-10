Psg, pressioni sulla linea editoriale di France Football da parte di Al Khelaifi

Il presidente non ha solo pressato per favorire Messi al Pallone d’Oro ma è anche intervenuto per far cancellare articoli e commissionarne altri più favorevoli

In questi giorni il Psg è al centro di diverse indiscrezioni che minano la trasparenza del club e del suo presidente Nasser Al Khelaifi. Secondo un’indiscrezione lanciata da Le Monde e da Mediapart, il club parigino avrebbe fatto pressione su France Football, la redazione giornalistica che organizza il Pallone d’Oro. Anche So Foot ne parla:

“Dopo la rivelazione sull’intervento dell’attuale ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, per favorire tramite agevolazioni fiscali il trasferimento di Neymar nel 2017, un altro caso è appena uscito sui siti Mediapart e Le Monde, e riguarda sia la strategia di influenza del Psg sulla stampa e sia il suo ruolo di intermediario per il soft power del Qatar. La polizia ha rivelato messaggi con o riguardanti Pascal Ferré, ex caporedattore di France Football, ora impiegato al Psg come addetto stampa“.

Di per sé queste rivelazioni non nascondono nulla di illecito. Ma gettano più di qualche ombra sulla trasparenza del club. Nulla di sorprendente sugli scambi di favori tra club, dirigenti e giornalisti. Nemmeno quando si tratta di favorire Messi per la vittoria del Pallone d’Oro. A preoccupare di più sono le pressione esercitate sulla linea editoriale di France Football.

La censura del Psg su France Football

E infatti, continua So Foot, “la cosa più preoccupante non sono i viaggi offerti o gli ingressi vip, anche se per favorire la vittoria del Pallone d’Oro. Ma nelle pressioni esercitate sulla linea editoriale di France Football, una forma di censura. Nel luglio 2019, Jean-Martial Ribes, direttore della comunicazione del Psg, ha praticamente chiesto a Pascal Ferré di rimuovere dalle notizie un articolo di Mediapart sulle commissioni occulte che mettevano in imbarazzo Nasser AlKhelaïfi. Allo stesso modo, dopo un viaggio in gran parte pagato dal Qatar, secondo Mediapart, sono apparsi su France Football due articoli di Pascal Ferré, molto elogiativi per il futuro organizzatore del campionato del mondo, in particolare un reportage fotografico sui famosi stadi, allora al centro di una controversia sul numero di lavoratori migranti che morirono costruendoli“.

