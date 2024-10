Al Khelaifi: «Il Psg rifiuta totalmente qualsiasi piano per una cosiddetta Super League»

Su Twitter: “il Psg sostiene i principi del modello sportivo europeo, i valori della competizione aperta e dell’inclusione”

Anche il Psg ha espresso il suo pensiero dopo la sentenza della Corte di giustizia europea con la quale, di fatto, definisce Uefa e Fifa come un monopolio. In questo modo, la sentenza ha spianato la strada alla Superlega. Il club di Nasser Al Khelaifi ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo profilo Twitter (o X):

“«Il Paris Saint-Germain rifiuta totalmente e completamente qualsiasi piano per una cosiddetta Super League, come è stato così fin dal primo giorno e lo sarà sempre. In quanto orgogliosa istituzione europea, il Psg sostiene i principi del modello sportivo europeo, i valori della competizione aperta e dell’inclusione, e lavora con tutte le parti interessate riconosciute del calcio europeo, in particolare con tifosi e giocatori, che sono al centro del cuore del calcio europeo»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain”

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs… pic.twitter.com/firty0A5Cq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2023

Anche l’Eca, il cui presidente è proprio Al Khelaifi, ha diramato un comunicato sulla sentenza europea:

“L’Eca, presieduta da Nasser Al-Khelaïfi, presidente anche del Psg, ha rinnovato il suo sostegno alla Uefa. Per lei, la sentenza della Corte di giustizia europea “non sostiene né approva in alcun modo alcun progetto di Super League”. L’Eca, che rappresenta circa 500 club in tutto il continente, continua spiegando che se l’organizzazione A22 ha presentato una nuova proposta di competizione privata, a 64 club tra gli uomini e 32 tra le donne, “il mondo del calcio si è allontanato dalla Super League anni fa”.

La Corte di Giustizia Europea:

“Le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la SuperLega, sono contrarie al diritto dell’Unione europea”

Cosa scrive il Telegraph:

Due anni dopo il furore, la Corte di Giustizia europea, la corte più alta in grado dell’Unione Europea, ha stabilito che Fifa e Uefa hanno agito illegalmente nel bloccare la creazione della Superlega. Alla Corte di giustizia europea era stato chiesto di decidere se gli organi avessero agito contro il diritto della concorrenza nel tentativo di sanzionare i club coinvolti.

