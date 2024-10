Manchester United: Osimhen non è più nel mirino del club, Ratcliffe vuole Zirkzee (Daily Mail)

Il club vuole affiancare un attaccante esperto ad Hojlund a gennaio. Tra gli obiettivi anche Ivan Toney e l’attaccante del Porto Mehdi Taremi

Con l’arrivo di soldi nuovi e freschi, il Manchester United pensa anche alle spese da fare sul mercato. Da quanto Ratcliffe ha acquistato il 25% del club, le voci sull’acquisto di un altro attaccante si susseguono senza soluzione di continuità. Il cammino della squadra di Ten Hag fin qui è deludente. Fuori dalla Champions dopo la fase a gironi, ottavo in Premier League a 12 punti dalla capolista Arsenal.

Secondo il Daily Mail, lo United sta lavorando per trovare un profilo di esperienza da affiancare a Hojlund e a Martial, le uniche vere punte dei Red Devils.

I tifosi del Napoli possono tiare un sospiro di sollievo perché Osimhen non sembra un obiettivo. L’attaccante del Napoli ha inoltre rinnovato il proprio contratto da poco:

“C’è la volontà dello United di migliorare la rosa a gennaio dopo l’inizio deludente. L’allenatore Erik ten Hag continua a svolgere un ruolo chiave dietro le quinte per quanto riguarda i piani del mercato di gennaio e le trattative sul rinnovo del contratto. Il Manchester United mira a reclutare un attaccante di supporto per Rasmus Hojlund a gennaio tra le preoccupazioni per lo sviluppo del loro acquisto da 72 milioni di sterline. Lo United in estate ha anche provato a prendere l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. L’attaccante del Brentford, Ivan Toney, potrebbe partire in una delle prossime due finestre con lo United che monitora la situazione dell’attaccante inglese. C’è anche l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, 31 anni. Più volte è stato accostato al Manchester United in estate e potrebbe interessare il club con l’attuale contratto del nazionale iraniano destinato a scadere alla fine della stagione“.

L’ultima notizia di mercato relativa al Manchester United però rivela una sorpresa. Sempre secondo il Daily Mail, il club ha preso di mira il giovane attaccante del Bolgona, Joshua Zirkzee:

“Il Man United prende di mira l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee per risolvere il problema dei gol“

