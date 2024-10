Per sbloccare Dragusin, Zanoli al Genoa a titolo definitivo (Gazzetta)

Solo con un’offerta indecente il Genoa si siederà al tavolo della trattativa. Poi la volontà del calciatore farà la differenza

È chiaro che il Napoli vuole ed ha bisogno di investire in questo mercato di gennaio. De Laurentiis ha stanziato ben 60 milioni ed ha necessità di far fruttare i suoi investimenti in chiave Champions per la prossima stagione. Per fare ciò, uno dei punti chiave appare Radu Dragusin che deve essere prelevato dal Genoa. La trattativa è avanzata e il Napoli non teme la concorrenza del Tottenham, ma, come scrive la Gazzetta dello sport, ha dovuto rivedere la sua offerta

Dragusin, Zanoli al Genoa a titolo definitivo

“E piace tantissimo al Napoli, che ha già avanzato una prima offerta importante: 15 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, che a prescindere dovrebbe comunque sbarcare in Liguria. Ma serve che il trasferimento di Zanoli diventi a titolo definitivo per sbloccare l’impasse. Il Napoli è pronto ad assecondare le richieste del Genoa, per un affare complessivo da circa 25 milioni di euro”

Il Genoa non viene preso per il collo da nessuno

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, intervistato da Sky Sport poco prima della sfida col Bologna, ha commentato la questione Irpef e anche i rumors sul possibile addio di Dragusin in questa finestra di mercato.

Il Genoa ha bisogno di vendere Dragusin?

«Siamo una grande società e come tale ci stiamo comportando. Dragusin è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo, che grazie a questa società ha saputo esprimersi ad alti livelli. La nostra società non verrà presa per il collo da nessuno, non ha la necessità di vendere e deve comportarsi in modo sano nel rispetto della sua gente».

La Gazzetta questa mattina traduce anche le parole di Zangrillo

“Noi siamo una società seria ma soprattutto sana, non c’è assoluto bisogno di vendere. Il Genoa non viene preso per il collo da nessuno…». Tradotto, al giusto prezzo se ne può parlare, ma solo con un’offerta indecente il Genoa si siederà al tavolo della trattativa. Poi la volontà del calciatore farà la differenza”.

