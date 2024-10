Napoli, un risultato negativo contro la Salernitana avrebbe aperto una riflessione su Mazzarri (Sky)

«La Supercoppa occasione per ritrovare fiducia e convinzione, anche se poi rimane l’emergenza infortunati e il mercato ancora non ha aiutato Mazzarri»

Ieri la vittoria in extremis del Napoli sulla Salernitana. Derby vinto in “zona Cesarini” si sarebbe detto tempo fa. Oggi però è tempo di pensare già alla Supercoppa. Il Napoli è già partito per Riyadh. Della partita contro la Salernitana rimangano i tre punti e la buona reazione della squadra dopo il gol subito da Candreva. C’è ancora da lavorare tanto sulla dimensione del gioco, con Mazzarri che ancora aspetta i rinforzi dal mercato.

A Sky, l’inviato Massimo Ugolini, fa il punto della situazione. Un risultato negativo contro la Salernitana avrebbe gettato nel baratro squadra e ambiente e avrebbe aperto una profonda riflessione sulla gestione Mazzarri.

Massimo Ugolini fa il punto sulla situazione del Napoli

«Sono tre punti pesanti per restare agganciati al treno Champions e restituire serenità alla vigilia della Supercoppa. Tornare con un trofeo sarebbe importante per l’autostima e per rimettere a posto qualche pezzo di una stagione che è iniziate male e sta continuando malissimo. Primo gol stagionale per Rrahmani, giocatore al centro delle critiche dall’inizio della stagione. I segnali adesso sono incoraggianti, il Napoli si prende questi tre punti ma c’è consapevolezza che c’è ancora tanta strada da fare. La Supercoppa potrebbe essere un’ottima occasione per ritrovare fiducia e convinzione, magari vincendo il trofeo. Anche se poi permane la situazione di emergenza visti gli infortunati e il mercato che ancora non ha aiutato Mazzarri. Partire per Riyad con un altro risultato negativo avrebbe gettato l’ambiente nello sconforto e spalancato i dubbi sulla gestione di Mazzarri».

I convocati per la Supercoppa: ci sono anche Meret, Olivera e Cajuste

Questa mattina il Napoli è partito per Riyadh dove parteciperà alla Supercoppa italiana insieme a Fiorentina, Lazio e Inter. Affronterà in semifinale i viola giovedì 18 gennaio alle 20 (ora italiana); la finale si disputerà allo stesso orario lunedì 22.

Di seguito, l’elenco dei convocati azzurri.

Portieri: Idasiak Hubert, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Contini Nikita

Difensori: Di Lorenzo Giovanni, Mazzocchi Pasquale, Juan Jesus, D’Avino Luigi, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Mario Rui, Olivera Mathias.

Centrocampisti: Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluca, Zielinski Piotr, Lobotka Stanislav, Gioielli Francesco, Lindstrom Jesper

Attaccanti: Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio.

