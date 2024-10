Napoli, tra i convocati per la Supercoppa ci sono anche Meret, Olivera e Cajuste

Squadra al completo (esclusi Osimhen e Anguissa) per raggiungere l’Arabia, nonostante gli infortunati. Semifinale contro la Fiorentina giovedì alle 20.

Questa mattina il Napoli è partito per Riyadh dove parteciperà alla Supercoppa italiana insieme a Fiorentina, Lazio e Inter. Affronterà in semifinale i viola giovedì 18 gennaio alle 20 (ora italiana); la finale si disputerà allo stesso orario lunedì 22.

Napoli, i convocati per la Supercoppa

Di seguito, l’elenco dei convocati azzurri.

Portieri: Idasiak Hubert, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Contini Nikita

Difensori: Di Lorenzo Giovanni, Mazzocchi Pasquale, Juan Jesus, D’Avino Luigi, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Mario Rui, Olivera Mathias.

Centrocampisti: Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluca, Zielinski Piotr, Lobotka Stanislav, Gioielli Francesco, Lindstrom Jesper

Attaccanti: Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio.

Come riporta Sky, potrebbe trattarsi di un risentimento muscolare al flessore. A questo punto starà fuori sicuramente per la Supercoppa, in programma il 18 gennaio. In caso di finale, salterà anche quella. Poi, di ritorno in campionato sarà indisponibile anche contro la Lazio a causa della squalifica dopo il giallo rimediato da diffidato contro la Salernitana. Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana parlando della partita e del momento di difficoltà che la squadra vive anche per le numerose assenze, alle quali si aggiunge ora quella di Cajuste che si è infortunato nella partita di oggi. «Sono un po’ preoccupato, mi ha detto che ha sentito qualcosa. Sembra una roba muscolare e in questi casi si può rimanere fuori per un po’».

