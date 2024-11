Napoli report: Natan parzialmente in gruppo. Personalizzato in campo per Olivera

Napoli, Natan si avvia al recupero

“La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in allenamento aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto.

Natan ha svolto la prima parte della seduta in gruppo e successivamente personalizzato in campo. Meret ha svolto terapie e personalizzato in campo.

Personalizzato in campo per Olivera“.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Frank Anguissa domani sarà a Castelvolturno ed è comprensibile sospettare che con lui in campo possa esserci un’altra vita per gli azzurri. Kvaratskhelia vorrebbe cominciare a splendere proprio contro il Verona, la prima squadra italiana a cui ha fatto gol. Il Cholito Simeone parte leggermente in vantaggio su Raspadori per la titolarità. E poi c’è Jens Cajuste, un’opzione in più per portare nuove idee di gioco. Con loro, torneranno anche Natan e Olivera; il centrale brasiliano, dopo trentasette giorni d’assenza, ricomincia a correre per prendersi il suo ruolo. L’esterno uruguaiano, infortunatosi a Bergamo nel giorno del debutto di Mazzarri circa due mesi fa, può lasciarsi alle spalle giorni duri”.

In Serie A “il club deve escludere un solo elemento dall’elenco degli over 22; i posti liberi sono tre e i nuovi arrivi quattro. A quanto pare il candidato ad essere messo fuori rosa è Demme”. Diversa è la situazione in Champions. Ogni club deve comunicare una lista che prevede al massimo tre novità rispetto alla fase a gironi. Gli innesti sicuri saranno Mazzocchi e Ngonge, di conseguenza il terzo posto se lo contenderanno Traorè e Dendoncker. La scelta spetterà a Mazzarri: dipenderà tutto dalle condizioni fisiche di Traorè (ha giocato la sua ultima partita il 20 novembre ed ha avuto successivamente la malaria) e ora impegnato in un nuovo percorso intensivo personalizzato.