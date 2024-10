Napoli interessato all’ex Torino Lukic, in uscita dal Fulham (Schira)

Ha giocato solo 15 partite in questa stagione da subentrato. Il Napoli potrebbe ingaggiarlo come vice Anguissa.

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista vice Anguissa. Nelle ultime ore è uscito il nome di Sasa Lukic, ex Torino, ora in Premier League al Fulham.

Il Napoli monitora Lukic

A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira. Lukic è scontento al Fulham, dove quest’anno ha collezionato 15 presenze da subentrato. Il calciatore non è soddisfatto del minutaggio concessogli in Inghilterra e vorrebbe lasciare il club a gennaio. Il Napoli è tra le squadre interessate ad ingaggiarlo.

Sasa #Lukic is not satisfied at #Fulham: he wants to play more e so he could leave in January. #Napoli have already shown interest in the former Torino’s captain. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 14, 2024

Traorè è sempre più vicino al Napoli (Romano)

Esami medici prenotati per Hamed Junior Traoré come nuovo giocatore del Napoli. Napoli e Bournemouth hanno ormai tutti i documenti pronti per l’affare Hamed Junior Traoré. Confermata la mossa del prestito – Opzione di 25 milioni per la clausola di acquisto a giugno, non obbligatoria.

Il rientro del presidente De Laurentiis dalla Spagna ha subito dato i suoi frutti e accelerato le trattative di mercato che si erano arenate da un poi. In primis, gli azzurri e il Bournemouth hanno trovato un’intesa per il prestito con diritto di riscatto per Traoré. Ora si deve chiudere l’accordo con il calciatore, ma soprattutto, scrive la Gazzetta dello Sport, si attendono le visite mediche per capire le condizioni fisiche del jolly di attacco che ha recentemente avuto la malaria.

