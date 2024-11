Napoli-Inter, giocano Zerbin e Mazzocchi. Mario Rui in panchina, come Ngonge e Zielinski

Sono state comunicate anche le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Inter di Supercoppa Italiana per quella che sarà la finale della competizione che si giocherà in Arabia Saudita alle ore 20:00 italiane

Mazzarri conferma tutte le scelte di vigilia ad eccezione di Mario Rui che è stato fermato da un problema al piede e sarà sostituito da Zerbin

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Zielinski, Ngonge, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Il Napoli ha trovato la squadra in cui mandare Popovic: domani attese le visite mediche con il Monza, che lo ingaggerà fino a giugno 2024. Poi passerà al Napoli.

Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su X:

“Domani attese le visite mediche per Popovic con il Monza, che lo ingaggerà fino a giugno 2024. Poi passerà al Napoli (contratto di 5 anni)“.

🔜✍️ Expected medicals tomorrow for Matija #Popovic with #Monza, which will sign him until June 2024. Then he will join #Napoli (5-years contract). #transfers

