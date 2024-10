Napoli in ritiro: decisione condivisa anche dai giocatori

Secondo quanto riporta l’Ansa, la decisione del presidente di mandare tutti in ritiro sarebbe condivisa dagli stessi giocatori. Dopo l’allenamento tutti in albergo

Da questa sera il Napoli è in ritiro. Manca ancora l’ufficialità, ma il bus della squadra è partito in direzione dell’albergo di Pozzuoli dove i giocatori staranno almeno fino alla partita contro la Salernitana. Decisione dura presa da De Laurentiis. Come riporta l’Ansa, i giocatori hanno condiviso la decisione del ritiro.

“La decisione è stata presa dal presidente De Laurentiis dopo la sconfitta con il Torino. La decisione del presidente di mandare tutti in ritiro – peraltro sarebbe condivisa dagli stessi giocatori – era già nell’aria ieri sera. Oggi se ne è avuta conferma. Dopo il raduno della squadra e l’allenamento i giocatori si sono trasferiti in albergo“.

All’appello mancano solo Anguissa e Osimhen. I due calciatori sono in ritiro con le rispettive nazionali in vista della Coppa d’Africa.

Anche Mazzarri ha condiviso la decisione presa dal presidente De Laurentiis subito dopo la sconfitta subita contro il Torino. Lo riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«Il Napoli stasera andrà in ritiro fino a sabato a Pozzuoli, prima della partenza domenica alle ore 10 direzione Riyadh e Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il Napoli resterà in ritiro una decina di giorni, già al primo anno con Spalletti ci fu un ritiro dopo la sconfitta per 3-2 rimediata ad Empoli. Mazzarri non si è opposto alla decisione dopo la caduta verticale che sta avendo il Napoli che ha solo 28 punti in classifica, mai una squadra campione d’Italia aveva fatto così male la stagione successiva. Non si può pensare di insidiare le prime posizioni con l’attuale rendimento, la decisione è forte ed è il modo della società di far sentire la propria voce: un ultimo tentativo disperato di rimettere assieme un gruppo che ha perso la propria identità».

Dopo il derby contro la Salernitana, la squadra partirà alla volta di Riyad per le Final four della Supercoppa italiana.

