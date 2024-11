Napoli, Anguissa rientra e svolge allenamento sia personalizzato che in campo

Il report di stamani: Oliveira e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato sia in gruppo, sia da solo in campo.

Il Napoli si sta preparando al match contro l’Hellas Verona di domenica 4 febbraio alle 15. Ieri Anguissa è tornato in città dopo l’esperienza in Coppa d’Africa con il suo Camerun. Il report dell’allenamento di stamani:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto. Oliveira e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo. Anguissa è rientrato dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d’Africa e ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo”.

Massimo Ugolini, giornalista Sky, parla del Napoli e del bisogno della squadra di equilibro tra fase offensiva e difensiva. «Bisogna fare una distinzione tra il primo Mazzarri e il secondo Mazzarri. I gol presi nella prima parte di stagione sono nettamente diminuiti, a discapito però delle azioni offensive. Bisogna trovare una sintesi tra i miglioramenti in fase di non possesso e i peggioramenti in fase di possesso. Urge una sintesi per continuare ad inseguire il quarto posto, il pareggio di ieri è stato importantissimo per restare aggrappati al treno Champions. Il dubbio amletico è restare con la difesa a 3 o tornare con quella a 4? Con il Verona il Napoli ha bisogno dei tre punti anche solo per sperare di lottare per il posto Champions».

