Mourinho, il suo destino è nelle mani del futuro direttore sportivo della Roma

Il matrimonio tra Mourinho e la Roma è sempre più a rischio. Non basterebbe più la volontà dell’allenatore di continuare con la Roma. Dopo il derby perso in Coppa Italia, sono arrivati fischi e contestazioni e adesso il futuro di Mourinho è sempre più in bilico. La situazione, però, è in stand by: il futuro dell’allenatore sarà nelle mani del futuro direttore sportivo, che ad oggi non è stato ancora delineato.

Da una parte c’è lui, con il suo suo gruppo, quei giocatori che lo hanno deluso contro la Lazio ma sono, comunque, la parte portante della famiglia. Dall’altra c’è la società, chiusa nei suoi uffici ai piani alti di Trigoria: della famiglia, Dan e Ryan Friedkin, sono i capi, ma non sono questi i giorni in cui farlo vedere.

Perché è vero che il vice presidente è a Trigoria per controllare tutto da vicino, ma è vero anche che la testa è altrove. E cioè a quel direttore sportivo di cui la Roma ha bisogno e che sarà decisivo anche per il rinnovo di Mourinho. La notizia è questa: non sarà solo Dan Friedkin a decidere se Mou meriti o meno di restare alla Roma un altro anno, o forse due. Ma sarà il presidente insieme al suo nuovo dirigente. Per questo Mourinho è in attesa (e probabilmente si supererà la prima deadline data dal tecnico per gli inizi di febbraio), per questo non ci sono notizie ufficiali sul suo futuro, per questo l’unica voce continua ad essere la sua (parla oggi alle 11 a Trigoria). Possibile? Si. Tutto fermo, in attesa del nuovo manager. La linea arriva direttamente dal club e vale anche per i giocatori, non solo per l’allenatore che è chiaramente il nome più eclatante.

