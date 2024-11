Manolas vuole tornare in Italia, ma non è convinto della Salernitana

Tmw scrive che la proposta di Walter Sabatini non ha convinto, almeno per il momento, il difensore greco

Kostas Manolas che ha lasciato il Napoli nel 2022, attualmente sotto contratto con lo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi Uniti, vorrebbe tornare a giocare in Italia. A inizio settimana, il difensore ellenico ha annunciato la risoluzione del contratto con lo Sharjah FC a pochi mesi dalla scadenza.

Ora il greco cerca una nuova sistemazione. Non sono mancati, anche nelle ultime ore, i sondaggi di Salernitana (che da lunedì si era mossa per Jerome Boateng) e Sassuolo, pronte a fare una proposta. Ma per il momento Manolas non ha aperto, non è convinto e vuole aspettare.

Manolas non è convinto della Salernitana

Secondo Tuttomercatoweb.com la maggiore insistenza è stata quella della Salernitana con Walter Sabatini che ha avanzato una proposta concreta, ma la proposta arrivata da quello che è stato il suo direttore sportivo ai tempi della Roma non ha sortito (almeno per il momento) i risultati sperati.

L’ex Napoli e Roma ha chiuso la sua militanza in Asia – nella squadra in cui giocava un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Miralem Pjanic – con 41 partite ufficiali e 2 assist. Con lo Sharjah FC il difensore greco ha conquistato due trofei: la President’s Cup e la Supercoppa Emiratina.

Dopo il comunicato ufficiale, Manolas ha salutato definitivamente la sua ormai ex squadra: “Siamo stati insieme un anno e mezzo ed è stato bellissimo. Vi devo ringraziare tutti, dalla società ai tifosi e pure i miei compagni di squadra. Vi auguro il meglio per il futuro”.

A maggio 2022, in occasione della finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord, Repubblica intervistò Kostas Manolas che parlò dei motivi per cui aveva lasciato il Napoli

«Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire».

ilnapolista © riproduzione riservata