Mancini se ne va a rigori in corso, la Federcalcio araba: «Una cosa inaccettabile» (VIDEO)

L’Arabia Saudita di Roberto Mancini è stata eliminata ai rigori dalla Corea del Sud, agli ottavi di finale della Coppa d’Asia. Il ct è sotto accusa non solo per la sconfitta, ma anche per l’abbandono del campo, dopo che la sua squadra aveva sbagliato due rigori di fila, prima del tiro decisivo dei coreani. “Pensavo fosse già finita la partita”, si è poi giustificato.

Roberto Mancini didn’t bother staying to watch South Korea win the penalty shoot-out against Saudi Arabia.

Paid millions and he didn’t bother to console his players. Not the kind of man you want leading your country. 🇸🇦🙅‍♂️ pic.twitter.com/7Gin3wE3nw

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 31, 2024